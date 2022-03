Endspiel in Oberschüpf

Das Endspiel Herren Pokal C auf Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim findet an diesem Mittwoch ab 20 Uhr im Schloss in Oberschüpf statt. Dabei treffen der TTC Oberschüpf I und der FC Külsheim III aufeinander.

In diesem Herren Pokal C treten alle Mannschaften an, die im Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim in der Kreisliga oder in einer der Kreisklassen A, B oder C spielen. In diesem so genannten 3er-Pokal gilt das modifizierte Swaythling-Cup-System. Dabei werden ein Doppel und bis zu sechs Einzel gespielt. Der Gewinn steht für das Team fest, dass vier Punkte erzielt hat.

Der TTC Oberschüpf I setzte sich in den Runden zuvor beim TTC Großrinderfeld II, gegen den TSV Tauberbischofsheim II, gegen den FC Gissigheim II mit 4:3 und schließlich im Halbfinale mit dem gleichen Ergebnis gegen den TTC Bobstadt I durch.

Der FC Külsheim III gewann ab dem Sechzehntel-Finale zuerst bei der SG Dörlesberg/Nassig II, danach beim TTV Oberlauda II, gegen SV Niklashausen III und im Halbfinale gegen den FC Hundheim-Steinbach I. hpw