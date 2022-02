„Endspiel“ der Merlins für die richtigen K.o.-Spiele

„Das ist alles, was zählt“, äußerte sich Crailsheims Topscorer TJ Shorts sichtlich ehrgeizig nach dem 79:69-Sieg im belgischen Antwerpen. Mit dem zweiten Erfolg im vierten Spiel der Gruppe J halten sich die „Zauberer“ weiterhin die Türe für das Viertelfinale im Fiba Europe Cup offen. Am Dienstag, 8. Februar, 19 Uhr erwartet Sebastian Gleim mit seiner Truppe ein echtes „Endspiel“ im ersten internationalen Wettbewerb der Vereinsgeschichte und das Rückspiel gegen den ukrainischen Vertreter Kyiv Basket im heimischen Hexenkessel.

Der Hauptstadtclub unterlag am Wochenende im Nachholspiel des vierten Spieltags dem Tabellenletzten Telent Antwerp Giants aus Belgien, so dass die Zauberer mit einem Sieg mit mehr als zwei Punkten den zweiten Platz und das Weiterkommen sichern könnten – eine Niederlage, würde das Ausscheiden bedeuten. Im Hinspiel in Kiew mussten sich die Hohenloher bei eisigen Temperaturen noch geschlagen geben, jetzt wollen sie im brodelnden Hexenkessel mit 1600 erlaubten Zuschauern im Rücken nach Revanche.

Für Crailsheims Headcoach Sebastian Gleim war der Sieg vergangene Woche in Antwerpen ein enorm wichtiger. Hätte man die Partie gegen den Tabellenletzten der Gruppe J verloren, wären die Chancen auf ein Viertelfinaleinzug rechnerisch zwar noch möglich, dennoch äußerst gering gewesen. So bleiben die Zauberer weiterhin mit guten Chancen auf ein Weiterkommen in drei Wettbewerben vertreten.

Vor der Auswärtsreise nach Deutschland hat der ukrainische Hauptstadtverein im internationalen Geschäft bislang zwei Siege aus vier Spielen auf dem Konto. Damit sind sie punktgleich mit den Crailsheimern und stehen auf dem dritten Rang der Gruppe J im Fiba Europe Cup.

Im Gegensatz zu den Ukrainern, die Ende Januar aufgrund einiger Coronainfizierten für mehrere Spiele aussetzen mussten, wurden die Zauberer bislang von einer größeren Coronawelle innerhalb des Teams verschont. Dennoch musste vergangenes Wochenende bereits zum dritten Mal innerhalb von wenigen Wochen eine Begegnung verschoben werden. „Das ist für jedes Team schwierig“, sagte Sebastian Gleim über die kurzfristigen Spielverlegungen und fügte hinzu: „Wir sind aufgrund der aktuellen Umstände nicht richtig im Rhythmus“. Aber genau in diesen Spielfluss gekommen zu sein, hoffen die Crailsheimer aufgrund des Sieges vorige Woche in Belgien.

Es gibt noch Karten. Alle anderen Anhänger können die Partie auf dem Youtube-Kanal der Fiba verfolgen.

