Elpersheim geht unter

Nachdem der Beschluss fesstand, dass die Vorrunde zu Ende gespielt werden soll, stand in der Tischtennis-Herren-Bezirksliga die Partie FC Oberrot gegen SV Elpersheim an. Dabei behielten die Gastgeber mit einem klaren 9:1-Erfolg die Punkte bei sich.

Bereits in den Doppeln gingen die Hausherren 3:0 in Führung. Ihr Siegeszug setzte sich in den folgenden Einzelspielen fort. Dabei siegte Daniel Böhm glatt in drei Sätzen, aber Jochen Mager musste gegen Erwin Kilian über die volle Distanz von fünf Sätzen.

Neuzugang im Einsatz

Gespannt war man im Elpersheimer Lager über das erste Auftreten von Neuzugang Andreas Ihl. Er begann unerschrocken mit einem Sieg im ersten Satz. Manfred Böhm drehte allerdings nach taktischer Umstellung die Partie und setzte den sechsten Punkt für Oberrot.

Nach zwei weiteren Spielerfolgen für die Gastgeber blieb es Ernst Belschner im hinteren Paarkreuz vorbehalten, den ersten Punkt für den SV Elpersheim verbuchen zu lassen. Somit war mit dem Zwischenstand von 8:1 die Vorentscheidung längst gefallen.

Im Spiel der beiden Einser errang Daniel Böhm den letzten noch fehlenden Punkt zum 9:1 für Oberrot.