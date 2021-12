Eine dramatische letzte Minute

Mit dem Heimspiel gegen Unahotels Reggio Emilia läuteten die Merlins Crailsheim einmal mehr englische Wochen in Hohenlohe und damit in einen vollgepackten Basketball-Dezember ein. Es war der Auftakt der zweiten Runde im FIBA Europe Cup gegen ein „echtes Top-Team, das eine Chance auf den Titel hat“, so beschrieb Zauberer-Headcoach Sebastian Gleim den Gegner vor der Partie. Die Italiener mussten allerdings weiterhin auf ihren Topscorer im laufenden Wettbewerb Arturs Strautins verzichten. Der Lette wurde nach einer Fiebererkrankung nicht rechtzeitig fit.

Dennoch kamen die Gäste besser in die Partie, konnten sich zwischenzeitlich mit elf Punkten Vorsprung absetzen. Doch die Zauberer bissen sich in die Begegnung und gingen mit einem knappen 37:38-Rückstand in die Kabine. Zum dritten Durchgang wurde es eine ausgeglichene Angelegenheit, beide Mannschaften wechselten sich gegenseitig mit Führungen ab. Es blieb bis in die letzten Sekunde spannend, doch am Ende belohnten sich die Zauberer nicht für eine engagierte Leistung und verloren zuhause mit 80:84. Topscorer wurde Elias Lasisi mit 19 Zählern.

Die Merlins Crailsheim (beim Wurf Tarrel Harris) haben im FIBA Europa Cup daheim gegen Pallacanestro Reggiana knapp verloren. Bild: Philipp Reinhard © PHILIPPREINHARD.COM

Für die Crailsheimer Basketballer war es die zweite von insgesamt neun Pflichtspielpartien in diesem Dezember. Trainer Sebastian Gleim musste allerdings erneut auf den positiv auf Corona getesteten Shooting Guard Maurice Stuckey (einst Würzburg) verzichten.

Gleim sieht Spirit

„Ich denke, dass wir im ersten Viertel nicht das Selbstbewusstsein hatten, das wir vor der Nationalmannschaftspause hatten. Und auch nicht diesen großen Spirit, so ein Spiel physisch anzugehen, den wir brauchen, um so einen Gegner zu schlagen. Im zweiten Viertel wurde das dann deutlich besser. Wir haben einen Rhythmus gefunden, wir haben besser Basketball gespielt. Und in der zweiten Halbzeit denke ich eigentlich, dass wir alles hatten, um das Spiel zu gewinnen. Wir hatten das Momentum, wir hatten sie in Foulproblem und haben dann aber sehr unglückliche Entscheidungen getroffen und damit das Spiel nicht gewonnen. Es stehen jetzt fünf weitere Spiele aus, die stehen jetzt aber erst mal hinten an, weil das nächste Spiel ist am Samstag zuhause gegen Ludwigsburg“, sagte der Merlins-Coach nach dem Spiel.

Diese Europapokalbegegnung wurde in der letzten Spielminute entschieden. Die Anzeigetafel in der Stierkampfarena von Ilshofen zeigte einen Stand von 77:78 an. Dann war noch einmal Mucksmäuschenstille, als Boggy nochmal an die Freiwurflinie trat und die Führung zurückholte. Doch Justin Blake Johnson versenkte für die Italiener von Downtown. Noch 24 Sekunden waren zu spielen, zwei Punkte fehlten auf die Gäste, als Sebastian Gleim die Jungs ein letztes Mal zu sich an die Seitenlinie ranholte.

Drei Freiwürfe entscheiden

Es folgte ein Foul gegen TJ Shorts II, doch dieser konnte nur einen seiner beiden Freiwürfe verwandeln. Auf der Gegenseite traf Bryant Dejuan Crawford noch drei Mal von der Freiwurflinie für Reggio Emilia. Damit endete eine umkämpfte Partie mit einer knappen 80:84-Niderlage für die Merlins. Topscorer wurde Guard Elias Lasisi mit 19 Zählern

In weniger als 72 Stunden steht für die Crailsheim Merlins bereits die nächste Heimpartie an. Dann reisen die MHP Riesen Ludwigsburg zum zehnten Spieltag der Basketball-Bundesliga gen Hohenlohe. Aktuell stehen die Crailsheimern mit fünf Siegen aus neun Spielen auf dem neunten Tabellenrang, könnten mit einem Sieg gegen die Hauptrundenmeister der vergangenen Saison aber auf einen der Playoff-Plätze aufrücken.