Ein Würzburger in der DTM

Der aus Kürnach bei Würzburg stammende. Rennfahrer Laurin Heinrich feiert in der kommenden Saison seine Premiere in der DTM. Dort pilotiert er einen neuen, 565 PS starken Porsche 911 GT3 R für das KÜS Team Bernhard.

Als Porsche-Junior-Fahrer erreichte Laurin Heinrich im vergangenen Jahr nicht nur den Meistertitel im Porsche-Carrera-Cup Deutschland, sondern darüber hinaus auch den dritten Platz im Porsche- Mobil 1-Supercup, der im Rahmen der Formel 1 unterwegs ist.

Aufgrund dieser wirklich hervorragenden Leistung wurde der 21-jährige Motorsportler aus Würzburg zum Vertragsfahrer bei Porsche „befördert“. Nun folgt der Aufstieg in die stärkste GT-Meisterschaft Deutschlands.

„Mit Porsche in der DTM antreten zu dürfen, ist ein großes Privileg für mich. Ich möchte in der Serie schnell Fuß fassen und Punkte sammeln. In meiner Zeit als Porsche Junior habe ich viel gelernt und mit dieser Erfahrung fühle ich mich für die neue Aufgabe beim KÜS Team Bernhard gut vorbereitet“, so Laurin Heinrich.

Als DTM-Pilot im Team des zweifachen Le Mans-Siegers Timo Bernhard tritt er gegen rund 30 weitere Fahrer an. Dem Rennstall aus Landstuhl gelangen im vergangenen Jahr zwei Siege in der hart umkämpften Meisterschaft. Heinrichs Teamkollege wird Ayhancan Güven (Türkei), der ebenfalls aus dem Junioren-Programm von Porsche und dem Carrera Cup kommt.

Der DTM-Rennkalender sieht für 2023 folgende Rennen vor: 26. bis 28. Mai in Oschersleben, 23. bis 25. Juni in Zandvoort (Niederlande), 7. bis 9. Juli Norisring (Nürnberg), 4. bis 6. August Nürburgring, 18. bis 20. August Lausitzring, 8. bis 10. September Sachsenring, 22. bis 24. September Red-Bull-Ring (Österreich), 20. bis 22. Oktober Hockenheimring.

Laurin Heinrich ist übrigens erneut in den Talentkader der ADAC- Stiftung Sport aufgenommen worden. Bundesweit werden 33 Motorsportler in elf verschiedenen Disziplinen gefördert. Im GT-Sport zählen neben Heinrich nur vier Fahrer zum Motorsport Team Germany. lhmt