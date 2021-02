Der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) fordert erneut von der Politik eine schrittweise Öffnung des Sportbetriebs. Er unterstütze dabei ausdrücklich den von der Sportministerkonferenz (SMK) skizzierten Vorschlag zur stufenweisen Öffnung des Sports von Anfang dieser Woche.

Mit der Empfehlung der Sportministerkonferenz, einen stufenweisen Wiedereinstieg in den Sport zuzulassen und die vorgeschlagenen Schritte in den einzelnen Ländern an die jeweilige Infektionslage anzupassen, könnte eine schrittweise Rückkehr auch für das Sportland Baden-Württemberg realistisch werden. Der LSVBW führte bereits Gespräche mit unterschiedlichsten Institutionen, wie zum Beispiel Medizinern, zu den Möglichkeiten der Öffnung. Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des LSVBW: „Für uns ist wichtig, dass wir langsam und kontrolliert wieder in einen geregelten Sportbetrieb zurückkehren. Ein Stufenplan wäre für uns das Mittel der Wahl, um diese schrittweise Öffnung geordnet umzusetzen.“

Keinen Unterschied macht für den LSVBW dabei die Sportart oder das Lebensalter. „Für uns steht fest, dass wir nicht zwischen Individual- und Mannschaftssportarten in unserer Forderung unterscheiden. Eine stufenweise Öffnung muss für alle Sportarten möglich sein und darf sich nicht nur auf bestimmte Altersgruppen beschränken, auch wenn der Kinder- und Jugendsport, wie der Seniorensport besonders wichtig sind. Vielmehr ist es wichtig, die jeweiligen Voraussetzungen der Sportart und die lokalen Infektionszahlen zu berücksichtigen“ so die Präsidentin.

Unter der Voraussetzung eines stabilen oder gar leicht rückläufigen Infektionsgeschehens sei eine schrittweise Öffnung das einzige Ziel. „Es ist klar, dass nur bei entsprechender Infektionslage auch eine Öffnung vertretbar ist. Dennoch fordern wir eine klare Positionierung, ab wann eine schrittweise Öffnung für unsere Sportvereine im Land wieder möglich sein wird. Insbesondere vor dem Hintergrund der physischen und psychischen Gesundheit der vielen Sportreibenden im Land ist es wichtig, eine Rückkehr in den Sportbetrieb wieder zu ermöglichen“ so Menzer-Haasis weiter. Die Empfehlungen der Sportministerkonferenz seien ein deutlicher Fingerzeig in eine geordnete Öffnung des Sports. Um diesen Weg gehen zu können, seien Aktualisierungen der Verordnungen nötig.

Die deutliche Forderung des Landessportverbandes basiere unter anderem auf den Erfahrungen des vergangenen Jahres. Baden-Württemberg war eines der ersten Bundesländer, das zu einem geordneten Sportbetrieb zurückgekehrt ist. Zeitgleich sind die Infektionszahlen aufgrund der guten Arbeit in den Sportvereinen unter Einhaltung strenger Corona-Schutzmaßnahmen damals nicht in die Höhe geschossen.

Reaktion des Ministeriums

Für Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg kam gestern bereits eine Antwort auf die Forderung des LSVBW. Darin heißt es unter anderem: „enn von Bund und Ländern entschieden werden sollte, die Kontaktbeschränkungen zu lockern, müssen wir zwingend auch erste vorsichtige Schritte im Breitensport ermöglichen. Wir brauchen dringend ein Signal für unsere Vereine und Sportler. In einem ersten Schritt wären für mich, wie auch in der Sportministerkonferenz beschlossen, kontaktlose Sportarten zu zweit oder in an die Infektionslage angepassten Kleinstgruppen unter Einhaltung der Abstandsregeln denkbar“, so Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann. „ Sportvereine zeichnen sich durch eine hohe Solidarität ihrer Mitglieder aus. Aber wenn der Sport- und Spielbetrieb langfristig untersagt bleibt, droht ein erheblicher Verlust an Mitgliedern und ehrenamtlich engagierten Personen. Das wäre für unsere Vereinsstrukturen sehr bedrohlich, dem müssen wir entgegenwirken.“ lsv/pm