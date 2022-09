Ein Sieg war wirklich der Hammer

Am ersten Spieltag des Badischen Schachvertbandes in der Saison 2022/23 waren zwei Teams des Schachclubs BG Buchen im Einsatz, wobei eine Niederlage und ein Unentschieden zu Buche stand.

In der Verbandsliga Nord hatte BG Buchen II Personalprobleme und trat nur zu fünft bei den durchaus zum Favoritenkreis zählenden Sfr Bad Mergentheim II an, so dass die 1,5:6,5-Niederlage nicht überraschend kam. Souverän war dabei das Remis von Mannschaftsführer Carsten Gogollok (an Brett 2 gegen Johannes Raps, den Teamkapitän der Kurstädter „Ersten“) , außerordentlich die beiden Unentschieden von Dr. Ulrich Armasow (an Brett 3 gegen Kai Kluss) und Lucas Mayer (Brett 5 gegen den ukrainischen Neuzugang Margarita Novikova). Eine heißumkämpfte Partie wurde am Spitzenbrett gespielt, wo Bernhard Greis (gegen das Urgestein Michael Pfleger) erst nach langer, ausgeglichener Gegenwehr unterlag, nachdem Pfleger unbändigen Kampfgeist benötigt hatte. Auch Dirk Arlt verlor (an Brett 4 gegen den Zweitligaspieler Dr. Willi Groß).

Höchst erfreulich war dagegen das 4:4-Unentschieden von überwiegend mit Jugendlichen besetzten SC BG Buchen III an den eigenen Brettern gegen den Aufsteiger TV Bammental in der Bezirksklasse Heidelberg/Odenwald. Sichere Unentschieden holten Ruben Ziegler und Lars Rögner. Stark war der Gewinn von Johanna Halbach (am Spitzenbrett gegen Helmut Schädlich), aber auch von Raphael Cinque (Brett 3) und das jeweils mit den schwarzen Steinen.

Der Hammer war allerdings der volle Punktgewinn des siebenjährigen Jonathan Halbach (an Brett 8 gegen Monika Traub mit der DWZ 1064) und damit wohl zu den jüngsten erfolgreichen Spielern dieser Liga gehört.

Die zweite Verbandsrunde findet am 16. Oktober statt.