Ein Sieg und eine Niederlage

Amzweiten Spieltag des Badischen Schachverbandes gab es für die Teams des Schachclubs BG Buchen je einen Sieg und eine Niederlage.

In der Verbandsliga Nord holte SC BG Buchen II zu Hause gegen Aufsteiger SK Weinheim einen verdienten 6,5:1,5-Erfolg, womit die Odenwälder mit 2:2-Punkten punktgleich mit drei weiteren Teams auf Rang sechs liegen. Die Gäste traten nur zu siebt an, so dass Lucas Mayer (Brett 8) kampflos zum Sieg kam. Dem ließ relativ schnell Mannschaftsführer Carsten Gogollok (Brett 5) das 2:0 folgen, womit er seine ansteigende Form unter Beweis stellte und seine Wertungszahl auf nun 2017 verbesserte. Weitere volle Punkte erspielten sich die beiden Spitzenbretter IM Alex Krstulovic, IM Zoltan Hajnal sowie letztendlich Dirk Arlt (Brett 7). Sichere Remisen steuerten FM Istvan Mede (Brett 3), Bernhard Greis (Brett 4) und Patrick Schleißinger (Brett 6) zum ungefährdeten Gesamtsieg bei.

In der Bezirksklasse Heidelberg/Odenwald dagegen kam SC BG Buchen III beim SC Angelbachtal mit demselben Ergebnis von 1,5:6,5 unter die Räder. Am Spitzenbrett remisisierte Johanna Halbach (gegen Uwe Waschek) und den einzigen Sieg errang Tillman Schmucker nach einer feinen Leistung (an Brett 2 gegen Oswin Vogel). Kämpferische Gewinnversuche unternahm noch Mannschaftsführer Rainer Bäuerle (Brett 3). Doch er musste sich wie Lars Rögmer, Hannes Heimberger, Adrian Amann sowie Sophia und Jonathan Halbach ihren deutlich wertungsstärkeren Gegnern geschlagen geben.