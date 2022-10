Ein Sieg und eine Niederlage

Mit vielen spannenden Matches starteten die Buchener Basketballer ihren zweiten vollen Heimspieltag der neuen Saison. Besondere Highlights des Tages waren neben den Jugendspielen, bei denen auch die neue weibliche U18 einen ersten Sieg davontragen konnte, vor allem die Spiele der beiden Herrenmannschaften. Start war am frühen Abend mit der Herren-Reserve, die gegen die SG Mannheim IV einmal mehr ihr Können und ihre Trainingsfortschritte unter Coach Fabian Ungerer unter Beweis stellen konnten. Dank aggressiver Defense und guter Arbeit direkt unter dem Korb starteten die „Grün-Weißen“ gut in die erste Halbzeit und konnten sich einen hauchdünnen Vorsprung von 52:48 sichern. Doch auch Mannheim spielte stark und so entwickelte sich in der zweiten Hälfte ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Buchener, auch dank nervenstarker Freiwürfe in letzter Minute ganz knapp mit 67:66 für sich entschieden. Das Team verteidigte damit die Tabellenführung und die eigene „weiße Weste“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend fand zur „Primetime“ dann das Spiel der ersten Buchener Herrenmannschaft in der Oberliga statt. Gegner war ebenfalls ein Team aus Mannheim, gegen das man sich insbesondere zu Beginn schwer tat. Die Mannheimer zeigten offensive Qualitäten, trafen auch gu,t verteidigten Würfe und konnten die Verteidigung der sonst so defense-starken Buchener ein ums andere Mal durchbrechen. Obwohl im zweiten Viertel die Verteidigung beider Teams deutlich anzog und die „Grün-Weißen“ unter anderem durch Niclas Heydler einige wichtige Punkte erzielen konnten, hatten die Buchener weiterhin ihre Probleme mit der körperlichen Spielweise der Gegner und lagen zur zweiten Halbzeit mit 24:33 im Rückstand.

Auch im dritten Viertel startete Mannheim besser in das Spiel und konnte den Vorsprung noch einmal deutlich auf 15 Punkte ausbauen. Durch einige starke Offensivaktionen von Leon Linsler konnten die Buchener dann zumindest das letzte Viertel für sich entscheiden, aber leider nicht den Sieg mit nach Hause nehmen. Mit 53:64 gewann Mannheim dieses starke Basketballspiel in Buchen, für die „Grün-Weißen“ ist die Heimniederlage aber kein Grund enttäuscht zu sein: Der Blick geht nach vorne, denn schon am kommenden Samstag steht in Karlsruhe das nächste Spiel gegen das Team vom SSC an.