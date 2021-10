Ein Sieg muss her

Das Bad Mergentheimer American- Football-Team Tauberfranken Wolfpack macht sich am heutigen Samstag, 16. Oktober, auf die in dieser Saison weiteste Reise. Sie führt zu nach Tübingen zu den dortigen Red Knights. Die Partie beginnt um 16 Uhr.

Beim Aufeinandertreffen der beiden Teams geht es nicht wie in den früheren Begegnungen um vordere Platzierungen, sondern erstmals um den Abstieg in die Landesliga. Mit 4:8 Punkten stehen die Schwaben auf Rang fünf unmittelbar vor dem Wolfpack mit derzeit 2:8 Punkten. Tabellenletzter sind die Badener Greifs, die als erster Absteiger feststehen.

Ausnahmsweise wird es in diesem Jahr allerdings einen zweiten Absteiger geben, da die Mannheim Bandits im Coronajahr 2020 von ihrem Aufstiegsrecht Gebrauch gemacht haben und die Oberliga dadurch auf acht Teams angewachsen ist. Auf diesem zweiten Abstiegsplatz steht aktuell das Wolfpack, da es gegenüber den punktgleichen Heilbronn Miners das schlechtere Touchdown-Verhältnis hat. Nur ein Sieg am Samstag kann dem Wolfpack daher den rettenden fünften Tabellenplatz bringen, der zudem auch die Abstiegsrelegation vermeiden würde.

Bereits zwölf Mal trafen die beiden Teams aufeinander, anfangs noch in der Landesliga und seit 2017 in der Oberliga. Meist waren es Begegnungen auf Augenhöhe. In der aktuellen Saison scheint es Tübingen ähnlich zu ergehen wir den Tauberfranken. Gegen alle Spitzenteams gab es zum Teil deutliche Niederlagen und nur gegen die Badener Greifs und die Heilbronn Miners fuhren die Universitätsstädter knappe Siege ein. Auch Tübingen musste ein Spiel absagen und die Wertung in Kauf nehmen.

Wolfpack-Headcoach Tommy Raczek sieht beide Teams mit starken Defensereihen aufwarten: „Mit entscheidend wird sein, wie es unserem Rookie-Quarterback Niklas Flicker, der sich erfreulich schnell in die für ihn neue Position als Spielführer eingefunden hat, in seinem dritten Spiel gelingen wird, seine Offense durch die gegnerischen Reihen zu führen. kv