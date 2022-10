Ein siebter und ein fünfter Platz

Noch ein Höhepunkt am Ende der Freiluftsaison für die Nachwuchsathletinnen und -athleten der WLV-Vereine: In Schwäbisch Gmünd wurden die Teammeisterschaften der Jugendklassen U14 und U16 ausgetragen. 42 Teams aus 20 Vereinen kämpften im Stadion des Schulzentrums um die letzten Titel des Jahres. Auch der immer wieder einsetzende Regen bremste die Motivation der Nachwuchstalente nicht.

Mit einem Team in der Klasse WU16 und einem Team der erstmals angebotenen Mixed-Wertung in der Klasse U14 war die LG Hohenlohe man mit 13 Athleten vertreten. Die Mannschaften wurden aus Athleten des TSV Schrozberg (Franziska Krauß) und weiteren zwölf Athleten vom 1. FC Igersheim gebildet. In die Wertung kamen in jeder Disziplin zwei Athleten, in der Mixed-Mannschaft war es immer ein Mädchen und ein Junge. Im Endklassement belegte man mit 6662 Punkten bei den WU16 den siebten Platz und in der Mixed-Wertung der U14 den fünften Platz mit 5403 Punkten. Im Weitsprung wurden in beiden Klassen jeweils die meisten Punkte gesammelt.

Insgesamt gab es wieder gute Einzelleistungen der LG-Mannschaft. In der Klasse U14 lief Elias Ruess die 75 Meter in 11,04 Sekunden und warf den Ball auf 47 Meter. Sophia Götz lief die 60 Meter Hürden in 11,58 Sekunden.

Die 4x75 Meter Staffel in der Besetzung Martina Ghidelli, Lara Blagojevic, Mika Lauer und Julian Herold steuerte ebenso wichtige Punkte bei, wie Mona Menikheim über 800 Meter in 3:07,58 Minuten und Benjamin Jauß über die 60 Meter Hürden in 12,88 Sekunden.

Nicht in Bestbesetzung

Die Mannschaft der WU16 konnte nicht in Bestbesetzung antreten, erkämpfte sich aber beachtliche Punkte. Im Weitsprung erreichten Blanka Herrmann mit 4,53 Metern und Franziska Krauß mit 4,48 Meter die meisten Punkte.

Zuverlässige Punktesammlerin war Nelly Breunig über die 100 Meter in 14,42 Sekunden und über die 80 Meter Hürden in 14,86 Sekunden. In den Wurfdisziplinen punkteten Lorena Hochrein, im Speer mit 18,36 Meter und Lara Zehnder, im Kugelstoßen mit 7,69 Meter.