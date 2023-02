Ein Schritt vor Meisterschaft

TSV Röttingen - TSV Friedberg II 3:0 (25:12,25:22,25:22)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Röttingen: Yannick Bache, Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Quintus Gohsrich, Luca Mehring, Jonas Mehring, Paul Metzger, Stefan Ott, Emil Steinride, Leon Wunderlich.

Einen Schritt näher sind die Röttinger Volleyballer ihrem Saisonziel, der Meisterschaft in der Bayernliga, gekommen. Die Männer des TSV Röttingen bezwangen die weitgereisten Gäste aus Friedberg bei Augsburg mit 3:0 in der Niederstettener Sporthalle und verteidigten zugleich die Tabellenführung. Dabei hätte es bereits am Wochenende für den Titel reichen können, bei entsprechender Schützenhilfe in den anderen Begegnungen. Doch der einzig verbliebene Konkurrent aus Eitting bei Straubing erledigte seine Hausaufgaben ebenfalls und konnte die Auswärtspartie beim Tabellendritten aus Schwaig überraschend deutlich mit 3:0 für sich entscheiden. Röttingen musste also nachlegen in der Partie am Abend, um die Eittinger auf Abstand in der Tabelle zu halten.

Platzierte Aufschläge

Mehr zum Thema Volleyball Die Meisterschaft rückt für Röttingen immer näher Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Volleyball TV Creglingen setzt sich im Mittelfeld fest Mehr erfahren

Und Röttingen startete furios in die Partie gegen die Bundesliga-Reserve aus Friedberg, unterstützt von über 200 Zuschauern. Von einer Anfangsnervosität angesichts des Sieges der Konkurrenz war im Spiel der Hausherren nichts zu merken. Vor allem die eigenen Aufschläge waren zu Beginn des ersten Satzes ein Garant für den positiv gestalteten Start. Den Gästen gelang es ganz selten, die eigene Annahme passabel zum Zuspieler zu lenken. Röttingen servierte hart und platziert. Eitting konnte hierdurch nur noch hoch und unpräzise den Außenangriff bedienen. So entwickelten sich für die gegnerischen Angreifer oftmals aussichtslose Situationen gegen einen rechtzeitig gestellten Röttinger Doppelblock. In dieser Phase zeichnete sich vor allem Leon Wunderlich mit direkten Blockpunkten aus. Deutlich ging der erste Satz mit 25:12 an Röttingen.

Die Friedberger kamen im zweiten Durchgang erwartungsgemäß besser ins Spiel, schlugen nun häufig im Angriff bewusst und geschickt den Röttinger Block an und punkteten aus diesen Situationen heraus vermehrt. Beim Stand von 18:14 für die Gäste sah sich Coach Gehringer gezwungen, eine erste Auszeit zu nehmen und taktische Änderungen vorzunehmen.

Röttingen nahm in der Folge Auswechslungen vor, die erfreulicherweise sofort Wirkung zeigten. Erstmals auf dem Feld stand Münchner TSV-Neuzugang Yannick Bache, der auf der Diagonalposition nun mit variablen Angriffen für frischen Wind sorgte. Gemeinsam mit dem ebenfalls eingewechselten Jonas Mehring gelang es, den Rückstand aufzuholen und Durchgang noch mit 25:22 zu entscheiden.

Atypischer Ballwechsel

Im dritten Spielsatz starteten die Röttinger erneut druckvoll und erspielten sich ein gewisses Punktepolster auf Friedberg. Jedoch wurde der Vorsprung nicht ausgebaut oder gehalten. Gegen Satzende büßte der TSV die Führung weitgehend ein und erzeugte nochmals Spannung in der Partie.

Zuspieler Lorenz Dollmann war es nach einem atypischen Ballwechsel vorbehalten, mit einem „Angriffsbagger“, knapp übers Netz und aus der Not heraus, den dritten Satz mit einem glücklichen Punkt zum 25:22 Satz- und Matchgewinn zu beenden.

Die in der Tabelle aktuell zweitplatzierten Männer des VC Eitting gastieren bereits am kommenden Samstag, ab 19 Uhr in der Niederstettener Turnhalle. Für die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga muss der TSV gegen den direkten Konkurrenten Eitting mindestens zwei Sätze gewinnen, um sich noch einen Punkt für die Tabelle zu sichern.

Dort hat der TSV Röttingen auf dem ersten Platz derzeit fünf Punkte Vorsprung vor den letzten beiden Partien.

Die Mannschaft wird in jedem Fall alles in die Waagschale werfen, um dem frenetischen Heimpublikum wieder einen heißen Fight zu liefern und hoffentlich den Titel vorzeitig zu holen.