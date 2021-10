Ein „Racer“ will halt Rennen gewinnen

Die beiden letzten Rennen des Porsche-Carrera-Cups Deutschland in Hockenheim verliefen für den Würzburger Nachwuchsrennfahrer Laurin Heinrich sehr unterschiedlich. Nach einem großartigen zweiten Platz im ersten Rennen schied er Tags drauf im zweiten Rennen aufgrund einer unglücklichen Kollision in der ersten Kurve beim Kampf um die Führung mit einem Schaden an der Radaufhängung aus.

Ein „Racer“ will gewinnen

Laurin Heinrich äußerte sich anschließend zu dem Zwischenfall recht souverän: „Ich hatte einen Mega-Start und war schon fast an den Schnellsten des Qualifyings vorbei. Aber das hat dieses Mal nicht richtig funktioniert. Ich bin eben ein Racer und will gewinnen. Bei der Berührung der Fahrzeuge ist mir eine Radaufhängung gebrochen, und ich konnte das Rennen nicht beenden. Ich gebe da niemandem die Schuld, das ist eben Racing. Gratulation an Larry ten Voorde zum Titelgewinn. Ich konzentriere mich schon jetzt auf die Vorbereitung für die Saison 2022 – aus den Erfahrungen dieses Jahres kann ich nur lernen.“

Erfolgreiches Rennjahr

Insgesamt können der Kürnacher und das „Van Berghe Huber Racing Team“ auf ein sehr erfolgreiches Rennjahr zurück blicken. Sowohl den Carrera-Cup-Deutschland als auch den Porsche Mobil1 Supercup schloss Laurin Heinrich auf dem vierten Rang in der Gesamtwertung ab. Zudem hat er die hart umkämpfte Rookie-Wertung im Supercup für sich entschieden.

„In den Wintermonaten werde ich mich wieder mehr dem E-Sport widmen und weiter an meinem Programm für das Jahr 2022 arbeiten“, so Heinrich. lh

