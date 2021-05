Der Landessportverband Baden-Württemberg begrüßt die Richtung des neuen Koalitionsvertrages der Regierungsparteien. Die Vereinbarung ziele vor allem auf die transparente Sportförderung ab. Besondere im Leistungssport wolle das Land dem Anspruch „Spitzensportland Baden-Württemberg“ gerecht werden.

Neben dem großen Thema Sportförderung stehe, so der LSVm auch die Bedeutung des Breitensports im Vordergrund. „Die Vereine im Land haben über das letzte Jahr und darüber hinaus immer wieder bestätigt, welch große gesellschaftliche und soziale Bedeutung sie wahrnehmen. Die Garantie den organisierten Sport bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie zu unterstützen, ist das Zeichen, auf das alle Sportler in Baden-Württemberg gewartet haben“, so Präsidentin Elvira Menzer-Haasis. Die Bestätigung, auch in Zukunft Spitzensportlern eine Duale Karriere in der Verwaltung zu ermöglichen und mittels Förderprogrammen zu unterstützen, sei ein positives Signal. lsv