Sicher hat sich jeder schon Gedanken gemacht, was er bei möglichen Lockerungen oder einem Ende der Pandemie machen würde. Anlass für die Fränkischen Nachrichten, eine kleine Serie unter dem Motto „Das würde ich morgen als erstes machen, wenn Corona heute vorbei wäre!!!“ zu starten.

Neben Menschen aus der Region und Mitgliedern aus der Redaktion kommen diesmal die Sportler aus dem Verbreitungsgebiet zu Wort, die seit Ende Oktober weder trainieren noch spielen dürfen.

Christoph Meier, Spielertrainer des Fußball-Kreisligisten Spvgg. Hainstadt:

„Wenn Corona morgen vorbei wäre, würde ich ohne schlechtes Gewissen meine Familie und Freunde treffen, sie in den Arm nehmen und mit ihnen zusammen feiern. Ich würde über das nächste Reiseziel mit meiner Familie nachdenken und buchen, einen Kaffee beim Bäcker um die Ecke genießen, in der nächsten Kneipe auf das Ende dieser verrückten Zeit anstoßen, den Startschuss für den Fußball geben und die Grillsaison eröffnen. Ich würde das neue Hobby der Spaziergänge in den Zoo oder die nächste Stadt verlagern, und zum Abschluss ein leckeres Essen im Restaurant genießen.

Sicherlich würden mir noch einige Dinge einfallen, die ich gerne wieder machen würde. Eines habe ich aber aus dem letzten Jahr mitgenommen: Das Wichtigste ist die Gesundheit! Ich werde zukünftig das für uns ,normale Leben’ viel mehr schätzen. Es gibt weltweit mehr als genug Menschen, die nicht einmal unser aktuelles Leben genießen dürfen, in Armut leben, kein Dach über den Kopf, Kleidung oder Essen haben.“

Philipp Steinbach, Spieler des Handball-Badenligisten TV Hardheim:

„Wenn Corona morgen vorbei wäre, hätte ich Lust auf ein schönes Heimspiel mit voller Halle, Ballharz an den Händen und einem knappen Sieg für uns in letzter Sekunde.

Anschließend wird in verschwitzten Trikots gemeinsam mit den Fans an der Hallenbar gefeiert und über die Taktik diskutiert, ehe der Abend in ,Monis kleiner Kneipe’ endet. Dort wird getanzt und gesungen, als wenn es kein Morgen gäbe. Das fehlt mir in der momentanen Situation am meisten.“











Marcel Baumann, Spielertrainer des Fußball-Kreisligisten SV Osterburken:

„Als erstes würde ich mir meinen kleinen Sohn und meine Freundin schnappen und mit ihnen in den nächsten Wildpark oder Vergnügungspark fahren und den Tag genießen. Ich würde Opa und Oma besuchen, und sie ganz fest drücken, Verwandte und Freunde treffen und gemeinsam lachen. Mit meinen Nichten würde ich ins Stadion fahren und die Atmosphäre aufsaugen, Spaß haben beim Kicken mit Freunden und der Mannschaft.

Mit meiner Freundin würde ich gemeinsam Zeit verbringen, ins Kino und essen gehen, shoppen. Oder ich würde mich mit einer Cola nach Stuttgart auf den Schlossplatz setzen und mich von der zurückkehrenden Lebensfreude der Leute anstecken lassen.

Bei der ganzen Träumerei merke ich aber schnell, dass ich vor lauter Freude und Enthusiasmus vielleicht viel zu erlebnisorientiert denke. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, sich die Zeit zu nehmen, um mich selbst zu reflektieren. Wie bin ich eigentlich selbst mit meinen Mitmenschen und mir in dieser ungewöhnlichen Zeit umgegangen? Gibt es etwas, das ich aus dieser Zeit gelernt habe? Was würde ich vielleicht anders machen? Und da kommen mir schnell ganz andere Gedanken.

Sich bewusst machen, wie gut es uns grundsätzlich geht, die Gesundheit als höchstes Gut einordnen, sich in Zukunft vielleicht mit weniger zufriedenzugeben, öfters Danke sagen, Wertschätzung zeigen. Oder an diejenigen denken, die wir im letzten Jahr verloren haben, und unsere Trauer erneut mit den Hinterbliebenen teilen. Sich bewusst machen, Dinge zu realisieren, wenn wir wollen und nicht nur wenn wir müssen, wie viel wir gemeinsam erreichen können. Wir sollten einfach das Leben mehr wertschätzen und genießen!“

Danny Dürr, Spieler des Fußball-Landesligisten FC Grünsfeld:

„Ich würde mich mal wieder mit meinen Kumpels zum Fußballspielen verabreden und einfach mal wieder Spaß haben und mich auspowern.

Die Verbindung durch den Fußball fehlt mir sehr, der Zusammenhalt ist mir hier normalerweise sehr wichtig, das fällt aktuell aufgrund des Trainings- und Spielverbots weg.

Ich hätte Lust, mal wieder mit den Jungs nach dem Training oder dem Spiel zusammenzusitzen, sich auszutauschen und zu feiern.

Das ist ja das, was unseren Sport ausmacht – die Gemeinschaft.“



Martin Keupp, Trainer des Handball-Verbandsligisten HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim:

„Ich würde gerne mit der Mannschaft 19/20 die Abschlussfahrt noch nachholen und mich persönlich von allen Spielern verabschieden, die uns danach verlassen haben. Außerdem habe ich große Lust darauf, wieder in der Halle zu stehen, um meine Jungs schwitzen zu sehen!“