Neckarsulm war für die Leichtathleten des ETSV Lauda ein gutes Pflaster. Bei diesen offenen Frankenmeisterschaften waren die Disziplinen zum Teil stark besetzt, da angrenzende Landesverbände die Startgelegenheit nutzten, um noch die eine oder andere Qualifikation für höhere Meisterschaften zu erbringen.

Fast aus dem Nichts sprang überraschend Nila Fünkner in der Klasse der Zehnjährigen mit guten 3,42 Meter im Weitsprung auf den zweiten Platz. Emilia Huber erlief in einem starken Wettkampf mit 8,28 Sekunden den Bronzerang. Sira-Linn Hörner bewies gutes Rhythmusgefühl und gewann den 60-Meter-Hürdenlauf in 11,66 Sekunden. Ein großes Lob muss in Richtung an Neele Löffelholz ausgesprochen werden, die in ihrem ersten Hürdenlauf überhaupt auf respektable 11,93 Sekunden kam und Zweite wurde.

In der Klasse der 15-Jährigen erzielte der Boxberger Urs Jahn, der für die Eisenbahnstädter startet, mit 4,90 Meter im Weitsprung den zweiten Platz.

Gero Kerner war der Titelsammler schlechthin an diesem heißen Sommertag. Mit 11,09 Sekunden wurde er Erster über die 60 Meter Hürden und schaffte damit die Qualifikation für die Landesmeisterschaften. Mit übersprungenen 1,38 Meter im Hochsprung sorgte er für ein super Ergebnis und so nebenbei erlief er sich noch die Vizemeisterschaft über 75 Meter. lw