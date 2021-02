Nur drei Tage nach dem enorm überzeugenden Erfolg in Gießen geht der „Spiele-Marathon“ bis zur Länderspielpause für die Hakro Merlins Crailsheim weiter. Am heutigen Dienstag, 9. Februar, empfängt der Tabellenzweite den Titelverteidiger Alba Berlin in der Arena Hohenlohe in Ilshofen. Crailsheim gewann zuletzt neun von zehn Spielen, Alba sogar alle zehn.

Vor fast genau elf Monaten fand das letzte Merlins-Spiel mit Zuschauern statt. Gegner war damals – genau wie heute wieder – Alba Berlin. © PhilippReinhard.com

AdUnit urban-intext1

Eines steht mittlerweile fest: Die Saison 2019/2020, die im März 2020 abgebrochen wurde, war keine Eintagsfliege. Damals standen die Merlins auf dem dritten Tabellenplatz - jetzt, im Februar 2021, sind sie sogar Zweiter. Fast genau elf Monate nach dem letzten Aufeinandertreffen mit den Hauptstädtern kommen die Albatrosse heute zurück nach Ilshofen. Am 8. März 2020 fand das letzte BBL-Spiel vor dem Abbruch der Hauptrunde statt. Es war eine historische Begegnung, denn zum ersten Mal konnten die Crailsheimer den haushohen Favoriten schlagen.

Schlimmer als erwartet Tim Coleman wurde nach seiner in München erlittenen Knieverletzung der Orthopädischen Klinik Markgröningen erfolgreich operiert. Die Verletzung stellte sich allerdings als schwerwiegender als zunächst angenommen heraus. Neben einer Außenmeniskusverletzung zog sich der Small Forward der Merlins auch noch einen schweren Knorpelschaden im Knie zu. Bei der OP wurde zunächst der Außenmeniskus genäht. Um den Knorpelschaden zu behandeln, wurden bei der Operation Knorpelzellen entnommen. Diese werden nun im Labor angezüchtet, vermehrt und in zwei oder drei Wochen ins Knie replantiert. Früher bedeutete eine so schwere Verletzung oft das Karriere-Ende. Mit dem modernen Verfahren ist eine Rückkehr zum Sport möglich. Die Saison ist für ihn aber gelaufen. fk

Die Merlins haben derzeit ein straffes Programm hinter und vor sich – Berlin allerdings noch ein kräftezehrenderes. Mit der Doppelbelastung BBL und EuroLeague hat das Team von Coach Aito doppelt so viele Spiele wie die Crailsheimer. Am Freitag spielten die Hauptstädter noch in der europäischen Königsklasse gegen die Bayern und mussten sich erst in der Verlängerung geschlagen geben. Am Sonntag empfingen sie dann in der Bundesliga Aufsteiger Chemnitz und gewannen mit 83:65. Der Berliner Kader ist zwar deutlich breiter besetzt, allerdings mussten sie in den letzten Wochen einige personelle Ausfälle kompensieren. Neben Forward Niels Giffey (Fußverletzung) fehlt seit Wochen auch der etatmäßige Aufbauspieler Peyton Siva (Muskelverletzung im Oberschenkel). Im Spiel gegen die BG Göttingen zog sich dann der zweite Point Guard Jayson Granger einen Bruch im linken Mittelhandknochen zu.

„Es ist unglaublich, wie gut ALBA trotz vieler Verletzungen und Corona-Quarantänen gespielt hat. Ihre Mannschaft wurde zwar im Sommer personell umgekrempelt, aber Sikma, Siva und Eriksson sind geblieben, sodass die Team-DNA die gleiche bleibt. Ich habe gehörigen Respekt vor dem Team und den Mitarbeitern“, sagt Tuomas Iisalo über den kommenden Gegner und fügt hinzu: „Sie sind die beste BBL-Mannschaft im Umschaltspiel, denken schnell in der Half-Court-Offensive, wo sie denn Ball gut bewegen. Außerdem sind sie in der Verteidigung durchgehend aktiv und fokussiert, trotz mehrerer Spiele in der Woche. Berlin ist ein Gegner vom höchsten Kaliber.“ anuf