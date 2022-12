Ein „echter“ Prüfstein für die Merlins

In der Basketball-Bundesliga gastieren die Hakro Merlins aus Crailsheim am heutigen Samstag um 18 Uhr bei ratiopharm Ulm. Unterstützt werden sie dabei von über 100 mitreisenden Fans.

Sportlich turbulente Tage liegen hinter den Merlins. Nach den zwei Europe-Cup-Auswärtsreisen nach rumänien Rumänien, dem Ligaspiel gegen Hamburg und dem Pokalspiel gegen Ludwigsburg stand in dieser Woche nun die Vorbereitung auf den neunten BBL-Spieltag im Fokus. Mit Selbstbewusstsein treten die Zauberer am Samstag die Reise nach Neu-Ulm an. Drei der vergangenen vier Pflichtspiele wurden gewonnen, nur im Pokalspiel gegen Ludwigsburg mussten sich die Hohenloher am vergangenen Wochenende geschlagen geben.

ratiopharm Ulm kam nach einem relativ schwachen Saisonstart zuletzt immer besser in die Spur. In der Bundesliga hat der „Playoff-Dauergast“ der vergangenen Jahre seine letzten beiden Partien gewonnen und steht nun punktgleich mit den „Zauberern“ mit einer 3:5-Bilanz da.

Ulmer Umbruch

Ulm vollzog im vergangenen Sommer einen klassischen Umbruch. Neben der Identifikationsfigur Per Günther (Karriereende) verließ das Erfolgstrio Jaron Blossomgame (Monaco), Semaj Christon (Tortona) und Sindarius Thornwell (Bursaspor) die Donaustädter. Auch ihr Transfercoup Cristiano Felício, der verletzungsbedingt nur auf 20 Einsätze in der abgelaufenen Saison kam, verließ die Ulmer wieder. Er wechselte nach Spanien, genau wie Headcoach Jaka Lakovic.

Sein Nachfolger ist die BBL-Legende Anton Gavel. Der Deutsch-Slowake stand insgesamt neun Jahre für Bamberg und München auf dem Parkett und sammelte ab 2019 erste Erfahrungen als Trainer im Ulmer Nachwuchs. Nun übernahm er die Profimannschaft und musste dort eine nahezu komplett neue Mannschaft formen. Lediglich die beiden Shooting Guards Thomas Klepeisz und Fedor Zugic sowie der deutsche Nationalspieler Karim Jallow sind noch an Bord. cd