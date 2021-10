Ein dicker Brocken

Nach dem so ungemein wichtigen ersten Heimsieg der Saison gegen den TV Emsdetten (wir berichteten(, wartet auf Handball-Zweitligist DJK Rimpar Wölfe nun ein ganz dicker Brocken. Der TV 05/07 Hüttenberg ist nach sehr starkem Start Dritter der Liga mit lediglich einer Niederlage. Anpfiff der Partie ist am heutigen Samstag, 16. Oktober, um 18 Uhr im Sportzentrum Hüttenberg.

Für einen „Wolf“ wird das Spiel in Hüttenberg sicher ein sehr besonderes sein. Die Rede ist von Kapitän Patrick Schmidt, der von 2013 bis 2015 selber für die Hessen auf dem Parkett stand. Er sieht dem Spiel gegen seinen Ex-Klub mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich, alte Gesichter wiederzusehen. Die Stimmung in Hüttenberg ist sehr besonders.“

Der TV Hüttenberg steht heute, nach überzeugenden Auftritten in den ersten Spielen, mit 8:2 Punkten sehr gut da. So wurden unter Anderem der HSC 2000 Coburg, der HC Elbflorenz und die Eulen aus Ludwigshafen besiegt. Geschlagen geben musste man sich lediglich gegen Erstliga-Absteiger und Aufstiegsaspirant HSG Nordhorn-Lingen. Der Kader der Mittelhessen ist individuell extrem stark besetzt.

Mit dem Transfercoup des Rückkehrers Dominik Mappes und dem ehemaligen Nationalspieler Stefan Kneer verfügt die Mannschaft von Trainer Johannes Wohlrab über hohe Qualität und viel Erfahrung. Dazu kommen junge Spieler, die ebenfalls individuell sehr talentiert und bereits gestandene Zweitligaspieler sind. Neben der Qualität im Angriff, ist aber auch die Abwehr Hüttenbergs zu beachten, die mit einer, seit langen Jahren eingespielten, 3-2-1-Deckung agiert.

Noch nicht optimal

Das „Wolfsrudel“ kann nach dem letzten Sieg gegen Emsdetten zwar ein bisschen aufatmen, steht mit 4:6 Punkten aber trotzdem noch nicht optimal da. Die Mainfranken wollen auch gegen Hüttenberg versuchen, Zählbares mitzunehmen, um sich schnellstmöglich von der Abstiegszone abzusetzen.

Gegen den TV Hüttenberg wird es für die Wölfe darauf ankommen, gegen die ungewohnte, offensive Deckung Lösungen zu finden und in der Abwehr das „1 gegen1-Spiel“ der individuell starken Rückraumspieler in den Griff zu kriegen. Wölfe-Kapitän Patrick Schmidt sieht eine echte Herausforderung auf den DJK zukommen: „Hüttenberg ist individuell sehr stark besetzt und sie sind gut in Form. Sie sind perfekt in die Saison gestartet.“ fj