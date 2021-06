Eigene Bestmarke pulverisiert

Die Sprinterinnen und Sprinter läuteten im Neckarelzer Elzstadion die Wettkampfsaison der Leichtathleten ein – coronabedingt allerdings etwas später als sonst üblich. Bei dieser Veranstaltung bot sich auch Athleten, die keinem Kader angehören, erstmals wieder die Möglichkeit, einen Wettkampf zu bestreiten, um eventuell notwendige Qualifikationsnormen zu erfüllen oder oder ganz einfach nur wieder Wettkampfpraxis zu sammeln.

Über 120 Teilnehmende

Über 120 Athleten aus 38 Vereinen aus dem ganzen süddeutschen Raum nutzen die optimalen Wetterbedingungen zu teilweisen hochklassigen Leistungen aus.

Nach über einem dreiviertel Jahr Wettkampfpause pulverisierte, trotz böigem Wind, Jan Lukas Schröder vom TV Viktoria Dielheim seine Bestleistung über 400 Meter Hürden und siegte in 53,31 Sekunden. Mit dieser Zeit steht der junge Dielheimer derzeit auf Platz zwei der Deutschen U20 Bestenliste. Mit dem Saisoneinstieg zeigten sich sowohl der Trainer als auch der Athlet selbst sehr zufrieden. Sie sehen sich auf ihrem Weg zu den Deutschen Titelkämpfen und auch internationalen Meisterschaften absolut im Soll.

Ebenfalls in die Deutsche Bestenliste lief in Mosbach über 800 Meter Sina Moira Wiedemann. Die Frankfurterin setzte sich von Beginn an die Spitze des Feldes und vergrößerte kontinuierlich ihren Vorsprung vor und siegte im Alleingang in 2:10,83 Minuten vor der Offenburgerin Nicole Jansen und Carina Rothweiler von der LG Baar.

Zwei Doppelsieger

Schnellster Mann des Tages war Florian Daum. Der Athlet von Eintracht Frankfurt siegte über 100 Meter in 10,72 Sekunden sowie über 200 Meter in 21,71 Sekunden vor Johannes Nortmeyer und Tillmann Jedlitschka vom USC Mainz.

Bei den Frauen gab es ebenfalls eine Doppelsiegerin über beide Sprintstrecken. Hier hielt Pia Ringhoffer vom VfL Sindelfingen in 11,95 Sekunden und 24,73 Sekunden die Konkurrenz in Schach.

