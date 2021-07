Eduard Noskow vom Box-Klub Bad Mergentheim hat sich beim Ruhr-Games Turnier 2021 für die U17-EM qualifiziert. Die fanden jetzt in Tiflis, der Hauptstand von Georgien statt. Dort ist Eduard Noskow, der in der Knorr-Fit-Arena in Bad Mergentheim trainiert, in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm gegen den russischen Boxer Renat Chubrevychev mit 0:5-Punktrichterstimmen ausgeschieden. kfa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1