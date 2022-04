Druckvoll bei den Aufschlägen

In Eltmann wurde der letzte Spieltag der U-13-Bezirksmeisterschaft Unterfranken männlich ausgetragen. Hierbei qualifizierte sich der U-13 Volleyball-Nachwuchs des TSV Röttingen für die Nordbayerische Meisterschaft. Nachdem ungefährdeten Gewinn der Kreismeisterschaft im vergangenen Dezember nutzten die Jungs eifrig ihre Trainingseinheiten und verbesserten sich stetig.

Nach Siegen gegen Eltmann und Trennfurt kämpften die Taubertäler im Spiel gegen den TSV Frammersbach weniger mit dem Gegner als mit der eigenen Nervosität, so dass das junge Team am Ende eine – wenn auch knappe – Niederlage hinnehmen musste.

Entsprechend groß war nun der Druck, das entscheidende Spiel gegen den TSV Großheubach gewinnen zu müssen, um das angestrebte Ticket für die Qualifikation zur Nordbayerischen Meisterschaft sicher zu lösen. Voller Power und Energie spielten die hochmotivierten Jungs auf und lagen von Beginn an in Führung. Sichere und starke Aufschläge sowie die druckvollen und konsequenten Dreier-Spielzüge waren die Schlüssel zum Erfolg. Am Ende stand ein ungefährdeter 2:0 Sieg (25:7, 25:15) auf der Anzeigetafel. Mit diesem Sieg ist die Qualifikation für die Nordbayerische Meisterschaft geschafft, was lautstark vom ganzen Team bejubelt wurde.

Am 30. April/1. Mai geht es für die Youngsters des TSV Röttingen nun weiter bei der Nordbayerischen Meisterschaft in Regenstauf.

Für den TSV Röttingen spielten Julian Appel, Laurin Baudisch, Fredric Endres, Laurens Johne, Ben Kade und Nico Lang. bedo