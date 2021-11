Drittliga-Reserve stets in Schach gehalten

TSV Röttingen – TSV Eibelstadt II 3:0 (25:19, 25:18, 25:19)

Röttingen: Baumann, H. Dollmann, L. Dollmann, Gabriel, Gohsrich, Goldschmidt, Kuhn, Mehring, Metzger, Ott, Schulz, Wunderlich.

Es war für die Röttinger Bayernliga-Volleyballer zunächst das letzte Unterfranken-Derby. Die Reserve des Drittligisten vom TSV Eibelstadt kam nach Niederstetten und forderte die Truppe von Trainer Oswald Gehringer heraus. Nach der knappen Niederlange gegen den Aufstiegsfavoriten Mömlingen war den Röttinger Herren klar, dass ein Sieg her musste, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verpassen und den eigenen zweiten Tabellenplatz nicht an den drittplatzierten Gast aus Eibelstadt abzugeben.

Der Start in den ersten Satz erwies sich für die Heimmannschaft zunächst als schwierig und es wurden vermeidbare individuelle Fehler auf Seiten Röttingens gemacht. Erst zur Satzmitte konnte sich der TSV eine leichte Führung erkämpfen. Eibelstadt reagierte. Beim Stand von 16:11 nahm der Gästecoach eine erste Auszeit zur Kurskorrektur, ohne allerdings erhebliche Vorteile zu erzielen. In einem umkämpften Verlauf konnte Röttingen die Gäste auf Abstand halten und den Durchgang am Ende entscheiden mit 25:19.

In den zweiten Satz startete die Heimmannschaft besser, wenngleich Röttingen nicht mit sehenswertem Volleyball glänzte. Da auch Eibelstadt an diesem Tag nicht in Topform aufspielte, musste der TSV nicht an die Belastungsgrenze gehen. Die Röttinger konnten sich eine leichte Führung erkämpfen und machten nicht mehr, als sie mussten. Sie spielten nun vor allem ihre Blockstärke aus. Hier konnten wichtige Punkte geholt werden. Die Entscheidung in diesem Satz für den TSV brachte der eingewechselte Debütant Fabian Kuhn mit einem Sprung - Flatter - Aufschlag. Sein Ass sorgte für den 25:18 Satzgewinn.

Auch im dritten Durchgang konnten die Röttinger nicht ihr gewohntes Spielniveau abrufen, was angesichts des Angriffs- und Blockvorteils auf Seiten der Männer aus dem Taubertal glücklicherweise an diesem Tag nicht erforderlich war. Der Satz blieb bis zum 19:19 umkämpft. Am Ende sorgte die Konstanz im Kader auf Röttinger Seite für den entscheidenden Vorteil. Vor allem durch variable und druckvolle Aufschläge und stabile Blockarbeit konnte sich die Heimmannschaft schließlich eine Führung erkämpfen und diese bis zum Ende ausbauen. Dies bedeutete einen Endstand von 25:19 für Röttingen und gleichzeitig den Sieg nach drei Sätzen. Am Ende war das Motto: Hauptsache die drei Punkte für die Tabelle mitgenommen.!

Am Samstag, 04. Dezember, treten die Röttinger um 19 Uhr in Niederstetten zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2021 an. Dabei empfangen sie den BSV Bayreuth, der aktuell auf Platz sieben der Tabelle ist. Bayreuth hat bisweilen nur gegen Teams der oberen Hälfte der Tabelle gespielt und darf nicht unterschätzt werden.