Dritter Sieg für Silverbacks

Im vierten Heimspiel in der Kreisoberliga Baden-Württemberg feierten die Silverbacks, die American Footballer des TV Walldürn, ihren dritten Sieg. Gegen die bis dahin noch ungeschlagenen Bruchsal Rebels gab es ein 29:8 (7:0, 15:0, 0:8, 7:0). Durch diesen Sieg rückten die Silverbacks auf den zweiten Platz in der Tabelle vor. Die Bruchsal Rebels dagegen mussten sich vom ersten Platz verabschieden und sind nun Dritter. Das nächste Spiel der Silverbacks Walldürn findet am Samstag, 18. Juni, um 15 Uhr auswärts in Crailsheim statt. ds/Bild: Stieglmeier

