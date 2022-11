Dritter Sieg

TSV Buchen – TV Staufen 73:50

Buchen: L. Linsler, Lemp, Heydler, Hartmann, M. Linsler, Hemberger, P. Heizmann, N. Linsler, Saur, Haas, Oberhauser, D. Linsler.

Von der ersten Minute an stellten die Buchener Basketballer in dieser Oberliga-Begegnung ihre Stärken unter Beweis. Nach dem ersten Viertel stand es 18:11. Auch im zweiten Viertel spielten die Grün-Weißen ihre Fähigkeiten gekonnt aus: Das Team generierte durch schnelle Pässe offene Würfe in der gegnerischen Zonenverteidigung. Zur Pause stand es schließlich 35:22. In der zweiten Spielhälfte lag das Wurfglück dann weiter aufseiten der Buchener: Gegen die Dreier und die Fastbreaks der Grün-Weißen konnten die Gegner nichts ausrichten und fielen weiter zurück. Der deutliche Sieg mit 73:50 ging daher verdient an den TSV Buchen.

Das Team der beiden Coaches Christian Saur und Jens Oberhauser kann sich damit zur Hälfte der Hinrunde über eine äußerst ausgeglichene Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen freuen. ag