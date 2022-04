Drittbester in Baden-Württemberg

Der KSC Gerlingen war Ausrichter der Baden-Württembergischen Langstreckenmeisterschaften. Bei kühlem aber trockenem Wetter ohne störenden Wind fand die Veranstaltung mit einem gutem Rahmenprogramm statt. Dadurch waren etliche Zuschauer da, die diesen Langstreckenmeisterschaften einen guten Rahmen boten.

Niclas Haak von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim wollte nach seinem guten Auftritt im November 2021 bei den Baden Württembergischen Crossmeisterschaften, wo er den dritten Platz belegte, nun auch auf der Bahn über 3000 Meter sein Können zeigen. Zu Beginn der Saison gleich das erste Bahnrennen als Meisterschaft, das ist schon eine gewisse Herausforderung. Durch sehr viel und abwechslungsreiches Training fühlte sich Niclas Haak aber gut vorbereitet auf einen der Saisonhöhepunkte.

Nicht verleiten lassen

Niclas Haak belegte bei den bei Baden- Württembergischen Meisterschaften den dritten Platz. © Thorsten Heß

Durch kleinere Felder in den einzelnen Klassen starteten mehrere Jahrgänge immer zusammen, da durfte man sich nicht verleiten lassen, mit Älteren von Beginn an loszustürmen. Vom Trainer gut eingestellt, begann Niclas Haak das Rennen ruhig und besonnen.

Das Feld stürmte gleich los und schlug mit 1:20 Minuten für die erste Runde ein hohes Tempo an, doch Niclas Haak hielt sich hinten im Feld auf und lief sein Tempo. Nach 1000 Meter hatte er sich auf den dritten Platz in seiner Altersgruppe vorgearbeitet und lief in einer Gruppe mit jüngeren windgeschützt seine Runden. Nach 2000 Meter waren die Ränge 1 und 2 enteilt und der weitere Läufer seiner Altersklasse lag einiges hinter ihm, so dass hier schon der dritte Platz als sicher galt. Nun war es an ihm, das Tempo zu halten und in einem Schlussspurt die Bestzeit aus 2021 zu verbessern.

Nach 10:21,75 Minuten war Niclas Haak die Ziellinie erreicht, Bronze gesichert und die Bestzeit um zwei Sekunden verbessert. Es siegte Robin Börsken/LG Filstal in 9:57,18 Minuten. (hl)