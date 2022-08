Drei TV-Sportler auf dem Podest

Sechs Angehörige der Triathlon-Abteilung des TV Bad Mergentheim hatten für den Mainfranken-Triathlon gemeldet. Drei Sportler wurden mit Podestplätzen belohnt. Hochsommerwetter und warmes Mainwasser prägten den Tag. Vier Athleten nahmen die Sprintdistanz mit 180 Konkurrenten in Angriff: 600 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad mit steilem Anstieg und fünf Kilometer Lauf am Main entlang.

Felix Esterl (19) wechselte – als gelernter Bundesliga-Rennradler- überraschend schon nach 10:31 Minuten auf sein Lieblingsgerät. Mit einem Schnitt von 37 Stundenkilometer rollte er das Feld von hinten auf. Diesem Prinzip folgte der Student auch beim Lauf in 16:38 Minuten. Platz sechs in der Gesamtwertung und Dritter seiner Altersklasse im erst dritten Triathlon Wettkampf spricht für eine erfolgreiche Zukunft.

Justin Fix (27) stieg nach 11:27 Minuten auf sein Rad und überwand mit einem Schnitt von 34 Stundenkilometern die Strecke. Allerdings war der junge Ingenieur bei einem Überholvorgang kurz der 40-Kilometer-Strecke gefolgt und verlor durch das Wendemanöver Zeit. Danach ließ er eine Laufzeit von 19:21 Minuten folgen und wurde mit dem zweiten Platz seiner Altersklasse belohnt.

Die Studentin Johanna Wetsch (21) erledigte in ihrem zweiten Wettkampf die Schwimmdisziplin in 11:13 Minuten erwartungsgemäß ordentlich, verlor jedoch auf dem Rad die Orientierung und legte zehn Kilometer zusätzlich zurück. Ihr Schnitt von 30 Stundenkilometern war gut, aber so fügte sie dem Rad-split 20 Minuten hinzu. Die Laufzeit war mit 23:08 Minuten wieder erfreulich. Insgesamt reichte es nur zum neuten Platz der Altersklasse.

Senior Rainer Tietz (71) erreichte das Ufer in 14:57 Minuten eher als Treibgut, denn als aktiver Schwimmer. Auf dem Rad blühte er mit einem Schnitt von 31 Stundenkilometern auf und kämpfte sich in 26:35 Minuten über die Laufstrecke. Das reichte zu Platz 80 im Gesamten und dem Sieg in der Altersklasse.

250 Athleten nahmen die olympische Distanz in Angriff: 1670 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Rad mit zwei Anstiegen und zehn Kilometer Lauf lag auch vor zwei Teammitgliedern der „Tria Abteilung“ des TV Bad Mergentheim. Der Student Markus Schipper (22) war von Beginn an vorn im Feld zu finden. Nach 24:18 Minuten wechselte er auf sein Rad und bügelte mit einem Schnitt von 36 Stundenkilometern über die Strecke. Sein Lauftalent zeigte er auf der Zehn-Kilometer-Strecke, die er in 34:50 Minuten bewältigte. Platz zehn im Gesamten und Platz fünf der stark besetzten Altersklasse war der Lohn in seinem erst vierten Triathlon.

Dr. Philippe Isabey (55) erlebte in allen Disziplinen ein zähes Wettkampfgeschehen. Beruflich eingespannt, hatte er nur wenig Zeit für das Training. Mit der Schwimmzeit von 27:35, einem Radschnitt von 30 Stundenkilometern und einer Laufzeit von 49:30 Minuten erreichte er Platz 11 seiner Altersklasse. rti