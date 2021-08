Drei Titel nach Buchen

Die offenen Frankenmeisterschaften der Leichtathleten wurden in Neckarsulm ausgetragen. Vom TSV Buchen waren Charlotte Mechsner und Linda Flores am Start. Sie nutzten den Start, um sich nach einem Jahr Wettkampf-Pause mit anderen jungen Sportlern zu messen und ihre Trainingsleistungen zu bestätigen.

Charlotte Mechsner versuchte sich in der Altersklasse der 12-Jährigengleich in fünf Disziplinen, was natürlich enorm anstrengend ist. In ihrem ersten 75-Meter-Sprint und im Weitsprung war sie unter den Besten, verfehlte als jeweils Vierte das Siegertreppchen aber knapp. Dritte wurde sie im Ballwurf mit dem schweren 200-Gramm-Ball mit der Weite von 28 Meter. Damit lag sie nur einen Meter hinter der Siegerin. Ebenfalls Zweite wurde sie im Hochsprung. Trotz noch nicht ausgereifter Technik steigerte sie ihre Bestleistung um 13 Zentimeter und übersprang 1,32 Meter. Die Folgehöhe, mit der Siegerin geworden wäre, riss sie einmal nur knapp. Erste und damit Frankenmeister wurde sie mit einem mutigen Lauf über 60 Meter Hürden in der guten Zeit von 11,13 Sekunden.

Trainer Bernhard Linsler freut sich über die Titel seiner Schützlinge Charlotte Mechsner und Linda Flores. © TSV

Linda Flores startete leicht erkältet bei den 14-jährigen Mädchen. Sie wurde jeweils Zweite im 100-Meter- Sprint und über 80 Meter Hürden, wo sie mit feiner Technik glänzte. Gewonnen hat Linda Flores ihren Premieren-Start im Speerwerfen. Auch den Hochsprung gewann sie mit 1,32 Meter, wobei sie noch deutlich höher springen kann.

Was für die beiden jungen Sportlerinnen schade war: Coronabedingt gab es vor Ort leider keine richtige Siegerehrung. bl

