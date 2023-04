Drei Teams im Landesfinale

Der Turngau Mannheim führte die Bestenwettkämpfe der Badischen Turnerjugend durch. Der FC Viktoria Hettingen war mit drei Jugendmannschaften vertreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die jüngste Mannschaft turnte in der Altersklasse M 14/15 und hatte sich für die Geräte Ringe, Sprung, Barren und Reck entschieden. Mit insgesamt 177,85 Punkten belegten sie den zweiten Platz hinter den Turnern aus dem Leistungszentrum Heidelberg-Kirchheim (189,85P). Felix Boch holte am Sprung 16,00 Punkte und am Reck 16,15 Punkte. Jonas Erg kam am Barren auf 14,10 und am Sprung auf 13,60 Punkte. Leonard Schell erreichte an den Ringen 15,30 Punkte und am Barren 15,15 Punkte. Die besten Ergebnisse von Thies Scheurich waren am Sprung 14,75 Punkte und am Barren 14,25 Punkte. Der jüngste Turner der Mannschaft, Eric Steinbach, sammelte Punkte an den Ringen und am Barren.

In der Altersklasse M 16/17 trauten sich die FC Turner schon an die schwierige P8. Sie hatten sich ebenfalls für die Geräte Ringe, Sprung, Barren und Reck entschieden. Auch in dieser Altersklasse erreichten die Hettinger Turner den hervorragenden zweiten Platz mit 179,9 Punkten hinter der TSG Seckenheim (192,0).

Mehr zum Thema Turnen Saisonziel Klassenerhalt erreicht Mehr erfahren Europameisterschaft in Antalya Turner mit gelungenem Auftakt - Belenki sieht «neuen Star» Mehr erfahren Turnen Viele Punkte erkämpft Mehr erfahren

Sebastian Wiese war Punktesammler an allen vier Geräten. Die meisten Punkte erzielte er am Sprung (16,40). Daniel Ziegler kam ebenfalls an allen vier Geräten in die Wertung. Am Sprung fuhr er 15,30 Punkte ein. Luca Winkler punktete ebenfalls am Sprung (14,20) und am Barren (13,70). Elias Erg überzeugte am Sprung (14,40) und am Reck (13,90). Paul Leitz vervollständigte mit 14,30 Punkten am Sprung und 12,40 Punkten am Barren die tolle Teamleistung.

Die Mannschaft in der offenen Klasse wählte schließlich die Geräte Pauschenpferd, Ringe, Sprung und Barren. Sie erreichten ebenfalls mit 190,50 Punkten den zweiten. Platz und hatten am Ende lediglich die Kunstturner aus dem Leistungszentrum SG Heidelberg-Kirchheim (204,40) vor sich.

Nachwuchstalent Kimi Geister kam am Sprung auf 14,40 Punkte und an den Ringen auf 13,70 Punkte. Pauschenpferdspezialist Rico Leitz erreichte tolle 18,10 Punkte von maximal 19 Punkten. An den Ringen verbuchte er außerdem noch 15,50 Punkte. Niklas Mackert hatte mit dem Barren (16,00) und den Ringen (16,10) seine stärksten Geräte. Finn Pfeil überzeugte am Pauschenpferd (16,20) und Barren (16,10). Julian Heffner sammelte am Sprung (15,90) die meisten Punkte und erreichte außerdem an den Ringen 15,10 Punkte.

Am Ende eines erfolgreichen Wochenende hatte der Hettinger Nachwuchs gezeigt, in welche Richtung es geht, denn alle drei Mannschaften haben das Ticket für das Landesfinale am 7. Mai in Erzingen gelöst. Jugendleiter Gunther Erg mit dem Trainerteam Dirk Michel und Volker Ziegler, waren mit den gezeigten Leistungen ihrer Turner zufrieden. Als Kampfrichter waren Patricia Steinbach, Sophia Göhrich und Marianne Scheurich im Einsatz. fch