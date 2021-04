Düsseldorfer SC – SV Würzburg 05 4:7 (2:1, 0:2, 1:2, 1:2)

Tore für Würzburg: Alexander Försch (2), Robert Seifert (2), Iñaki Urkiaga (1), Timotej Filo (1), Luka Vuckovic (1).

Bayer Uerdingen – SV Würzburg 05 17:13 (6:2, 4:6, 3:2, 4:3)

Tore: Timotej Filo (5), Iñaki Urkiaga (2), Alexander Försch (2), Lennart Böhme (1), Christian Saggau (1), Daniel Ivlev (1), Luka Vuckovic (1).

SV Würzburg 05 – SGW Köln 8:12 (2:3, 2:3, 3:2, 1:4)

Tore: Timotej Filo (3), Christian Saggau (1), Iñaki Urkiaga (1), Robert Seifert (1), Daniel Ivlev (1), Luka Vuckovic (1).

Die weiteren Ergebnisse: Bayer Uerdingen – SGW Köln 17:10, Düsseldorfer SC – SGW Köln 12:5, Bayer Uerdingen – Düsseldorfer SC 13:10.

Mit einem Sieg und zwei Niederlagen sind die Würzburger Bundesliga-Wasserballer in die Saison gestartet. „Wir nehmen mit, dass wir sportlich absolut konkurrenzfähig waren. Wir hätten mehr Punkte holen können, doch wissen wir, woran das gescheitert ist. Daran können und werden wir in den nächsten zwei Wochen arbeiten“, befand Trainer Matthias Försch. „Nach dem Hinrundenturnier ist die Gruppe völlig offen und wir haben im Rückrunden-Turnier alles in der eigenen Hand.“.

Starke Verteidigung

Im ersten Spiel besiegten die Nullfünfer Düsseldorf mit 7:4 besiegen. „Das war eine starke Leistung der Mannschaft, insbesondere in der Verteidigung. Wir haben besser gespielt, als wir es nach der langen Pause erwarten konnten. Es war ein hochverdienter Sieg und ein super Autakt“, so Trainer Matthias Försch. In der Tat überragte die Defensive um den starken Torhüter Benjamin Flammersberger. Düsseldorf gelang kein einziges Tor aus dem Spiel heraus. In der Offensive merkte man der Mannschaft phasenweise die fehlende Spielpraxis und Abstimmung an, was nach 399 Tagen Pause seit dem letzten Pflichtspiel verständlich ist.

Am nächsten Morgen trafen die Würzburger auf Gastgeber Bayer Uerdingen, die mit Abstand beste Mannschaft der Gruppe“, wie es Försch formuliert. Am Ende war der SVW 05 mit 13:17 unterlegen. Im ersten Viertel waren die Nullfünfer schwach. „Da haben wir den Anfang komplett verschlafen. Wir haben keinen Zugriff bekommen und standen defensiv schlecht“, erklärt Försch. „In der Viertelpause haben wir die Verteidigung umgestellt und sind besser ins Spiel gekommen.“ Die Nullfünfer gaben sich trotz des Rückstandes nicht auf und starteten im zweiten Abschnitt eine Aufholjagd. Kurz nach der Halbzeit gelang Iñaki Urkiaga sogar der 10:10-Ausgleich. „Die Phase nach dem Ausgleich war dann eine spielentscheidend. Wir haben zwei super Torchancen um in Führung zu gehen, sind aber im Abschluss nicht konsequent genug und eine Mannschaft wie Bayer bestraft das umgehend“, analysiert Matthias Försch.

Am Ende ausgelaugt

„Köln war absolut schlagbar für uns,“ befand Iñaki Urkiaga über das abschließende dritte Spiel innerhalb von 24 Stunden. Die Mannschaft konnte nicht mehr an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen, wirkte ausgelaugt und müde nach zwei intensiven Duellen zuvor. Urkiaga resümiert: „Uns hat die Anspannung gefehlt, wir sind zu keinem Zeitpunkt so wirklich ins Spiel gekommen. Positiv ist, dass wir trotz der bescheidenen Leistung die Möglichkeit hatten, das Spiel zu gewinnen.“

Trotz der beiden Niederlagen ist das Würzburger Trainerduo insgesamt zufrieden: „Das war ein absolut gelungenes Wochenende. Es war toll, dass wir nach über einem Jahr Pause wieder unseren Sport ausüben konnten. Sportlich sind wir mit den zwei Punkten zufrieden, wenngleich mehr möglich gewesen wäre.“

Ende April soll es weiter gehen

Am 24. und 25. April, so der Plan, treffen sich die vier Mannschaften zum nächsten Turnierwochenende. Der Austragungsort steht noch nicht fest. svw