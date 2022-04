Drei Siege fürs „zweite Mal“

Vorletztes Heimspiel in der BBL-Hauptrunde 2021/22´: Am Freitag empfangen die Merlins Crailsheim die Skyliners aus Frankfurt. Die Hessen sind in der vergangenen Woche sportlich aus der Bundesliga abgestiegen, während sich die Hohenloher weiter mitten im Playoff-Kampf befinden.

Nach dem Sieg unter der Woche gegen Göttingen hat Crailsheim das Erreichen der Post-Season in der eigenen Hand, mit drei Siegen aus den verbleibenden drei Spielen wäre der zweite Playoff-Einzug in Folge perfekt. Tip-off für das erste „Endspiel“ um Platz Acht ist am Freitag um 20:30 Uhr, MagentaSport überträgt wie gewohnt live. Außerdem sind letzte Tickets ab 19 Uhr an der Abendkasse verfügbar.

Weichen gestellt

Genau Maß nehmen muss Maurice Stuckey mit den Merlins. © Reinhard

Knapp 2000 frenetische Zuschauer sahen am Dienstag den „Playoff-Showdown“ der Merlins gegen den direkten Konkurrenten um Platz 8, BG Göttingen (wir berichteten). Nach einem Lauf der Gäste im zweiten Viertel (22:31) übernahmen die Hausherren nach der Pause und drehten die Partie zu ihren Gunsten. Der 86:80-Sieg war immens wichtig für die Ambitionen, zum zweiten Mal in Folge den überraschenden Post-Season Einzug perfekt zu machen. Mit drei Siegen aus den verbleibenden Spielen gegen Frankfurt, Ulm und Chemnitz wäre Platz Acht den Crailsheimern nicht mehr zu nehmen.

Dafür möchten die Zauberer am Freitagabend den ersten Schritt gehen und gegen die bereits sportlich abgestiegenen Frankfurter bestehen. Die Hessen haben eine schwierige Saison hinter sich. Sie konnten lediglich sieben ihrer bislang 32 Saisonspiele für sich entscheiden und können nur noch in Form einer möglichen Wildcard den Verbleib in der deutschen Beletage sichern. Einen dieser Siege feierten die Mainstädter jedoch am neunten Spieltag gegen die Merlins Crailsheim, weshalb die Hohenloher nun die Gelegenheit zur Revanche haben. cdud