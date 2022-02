Drei Neue für die Defense

Das GFL-Team der Schwäbisch Hall Unicorns formiert sich für die Saison 2022. Für die Haller Defense-Box haben sich drei neue Gesichter angekündigt.

Mit Leon Weber kommt ein 22-jähriges Talent zu den Unicorns. Der Defense End ist 1,91 Metern groß und 111 Kilogramm schwer. Weber, der auch als Outside Linebacker eingesetzt werden kann, hat mit 13 Jahren bei den Erding Bulls zum Football-Sport gefunden.

Linebacker Timothy Schürmann hat vor vier Jahren bereits erste Erfahrung bei den Unicorns gesammelt. Der heute 20-jährige, dessen 100 Kilogramm Gewicht sich auf 1,88 Meter Körpergröße verteilen, spielte 2018 in der Unicorns-U17. Vier Jahre vorher hatte er mit dem Football bei den Basel Gladiators begonnen. Von 2019 bis 2021 war er an der NFL Academy in London aktiv, avancierte dort zum Defense Captain und wurde mehrfach mit Awards bedacht.

Der dritte Neuzugang in der Haller Defense kommt von den Marburg Mercenaries und gehörte dort zum Inventar. Der 30-jährige Cesare Vannucchi spielte seit 2011 beim Haller Ligakonkurrenten, zog aus beruflichen Gründen aber Mitte des vergangenen Jahres nach Heilbronn um.

Der 1,90 Meter große und 90 Kilogramm schwere Linebacker und Defense End gehörte in Marburg zu den besten Tacklern und war dort fünf Jahre lang auch Teamkapitän.