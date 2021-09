Drei neue Bestzeiten für LG-Läufer

Lange war nicht klar ob die Süddeutschen Meisterschaften der U23 und U16 überhaupt ausgetragen werden. Der erste Termin musste abgesagt gesagt werden. Ein neuer Ausrichter und neues Datum mussten gesucht werden. Frankfurt erklärte sich bereit die Veranstaltung auszurichten. Der Ersatztermin fiel ungünstig mitten in die Sommerferien. So war vielen Disziplinen nur ein überschaubares Teilnehmerfeld am Start. Von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim nahm in der Klasse U23 Melissa Hofmann über 400 Meter teil. Bei einer bisherigen Bestzeit von 60,22 Sekunden hatte sie das Ziel, die Schallmauer von 60 Sekunden zu unterbieten. Die ersten 200 Meter lief sie flott in 28 Sekunden und hielt das Tempo bis zu den 300 Meter. Die letzten 100 Meter waren hart und deutlich langsamer. Im Sog der Konkurrenz gelang es ihr aber, die Schallmauer zu durchbrechen: 59,99 Sekunden wurden für sie gestoppt, was den fünften Platz bedeutete.

Für die 3000 Meter der Klasse M14 hatten drei Läufer gemeldet, darunter Niclas Haak von der LG. Zusammen mit der Klasse M15 wurde sie auf die Strecke geschickt. Niclas Haak lief konsequent sein Rennen und ließ sich auch nicht davon irritieren, die ersten Runden am Ende des Feldes laufen zu müssen. Runde um Runde schob sich Niclas Haak in dem Teilnehmerfeld weiter nach vorne. Die letzten 1000 Meter waren die schnellsten. Mit 10:23,59 Minuten verbesserte er seine Bestzeit um zehn Sekunden und belegte den zweiten Platz der Klasse M14.

Marie Brand (W14) traf auf 9 Läuferinnen über 2000 Meter. Von Beginn an setzten sich vier Läuferinnen vom Feld ab. Mit dabei war auch Marie Brand. 600 Meter vor Schuss zog die spätere Siegerin Sarah Krischmayer (TV Erkheim) das Tempo an und setzte sich noch einmal ab. Marie Brand lag hier auf dem dritten Platz. Auf der Zielgeraden kam aber noch eine Läuferin von hinten und verdrängte Marie Brand auf den vierten Platz. Mit 6:55,02 Minuten erreichte sie eine neue Bestzeit. hl