Drei für die Bundesliga

Wenn es am Samstag wieder „Hajime“ heißt in der Judo-Bundesliga der Frauen, dann ist auch erstmals Anna-Lena Höcherl von der Judoabteilung des TSV Tauberbischofsheim mit von der Partie. Die erst 17-jährige TSV-Athletin hat aufgrund der sehr guten Platzierung in den beiden zurückliegenden Jahren national und international auf sich aufmerksam gemacht. Anna-Lena Höcherl ist damit die dritte TSV-Kämpferin, die den Sprung in jungen Jahren schon geschafft hat, in der Bundesliga der Frauen ein Angebot zu bekommen. Aufmerksam wurde die SG Eltmann/Bayern auf sie, unter anderem durch ihre Teilnahme am Stützpunktraining in Unterfranken. Zusätzlich kämpft sie auch noch in der Landesliga/Bayern für diese Mannschaft. Neben ihr sind noch zwei weitere TSV-Kämpferinnen mit Mara Noorlander und Johanna Schumann am Start, allerdings treten beide für den Budo-Club Karlsruhe an. Damit sind gleich drei Aktive von der TSV-Judo-Abteilung in der höchsten Liga der Frauen im Judo aktiv.

Die SG Eltmann trifft zunächst auf den SC Gröbenzell, den SV Neuhaus und dem JC Leipzig. Der Budo-Club Karlsruhe hat es mit dem Judo-Club Wiesbaden, HTG Homburg TSG Backnang zu tun. jotef/Bild: Fels