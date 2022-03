Dietmar Denk wird toller Achter

In Berlin fanden die Deutschen Hallenmeisterschaften im Bogenschießen statt. Im Horst-Korber-Sportzentrum am Olympiastadion begaben sich die Schützen der Blank-, Compound- und Recurvebögen an die Schießlinie, um im Einzel- und Mannschaftsschießen die Pfeile fliegen zu lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An die Schießlinie traten 530 Schützen aus allen Bundesländern und verschiedenen Alters- und Bogenklassenklassen. Dabei waren auch namhafte Schützen. Bis zu 600 Zuschauer verfolgten das Event.

Steffen Bader (links) wussten bei den Deutschen Meisterschaften zu überzeugen. © Bogenschützen

Die Blankbogenschützen Dietmar Denk vom SV Edelfingen und Steffen Bader vom SV Wachbach qualifizierten sich aufgrund ihrer Treffsicherheit bei der „Württembergischen“ für die „Deutsche“ und maßen sich mit den Besten aus ganz Deutschland. In der Altersklasse Blankbogen Herren erreichte Steffen Bader unter 23 Teilnehmern einen hervorragenden 13. Platz. In der Blankbogenklasse Master befand sich Dietmar Denk nach der ersten Hälfte noch auf dem siebten Rang. In der zweiten Hälfte verbesserte er sich nicht. Er hatte einen Platz eingebüßt und erreichte unter seinen 30 Mitstreitern einen hervorragenden achten Platz. gd

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2