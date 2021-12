Die zwei großen „Bs“ bei den „Zauberern“

Das Weihnachtsspiel ist bei den Merlins Crailsheim ein Highlight der Saison. Drei Jahre lang gab es nun aufgrund von Spielansetzungen und coronabedingten Geisterspielen kein traditionelles X-MAS-Game in der „Arena Hohenlohe“. Doch in der Spielzeit 2021/22 wird es in der Stierkampfarena über die Feiertage nicht besinnlich. In diesem Jahr kommen zwei der drei großen „B“ nach Ilshofen, so dass sogar zwei Weihnachtsspiele auf dem Plan stehen. Am 23. Dezember empfängt das Team von Sebastian Gleim den neunfachen deutschen Meister Brose Bamberg und am zweiten Weihnachtstag den EuroLeague-Teilnehmer und Tabellenführer Bayern München. Tipoff ist jeweils um 20:30 Uhr.

Der große Name Brose Bamberg hat eine große Geschichte. Der ehemalige Ligaprimus ist noch immer groß, aber taumelte in den letzten Jahren seinen Ansprüchen hinterher. Zweimal hintereinander qualifizierten sich die Franken nur knapp für die Playoffs. Im Finalturnier in München schied man im Viertelfinale gegen Oldenburg aus, letztes Jahr scheiterten sie ebenfalls im Viertelfinale an den MHP Riesen Ludwigsburg. Die Erwartungen sind automatisch höher, wenn man auf die Erfolge der Vereinsvita schaut. Aus Druck wird Unruhe, wenn es einmal nicht läuft. Auch interne Themen waren zwischenzeitlich an die Öffentlichkeit geraten, als Hauptsponsor Brose und Chef Michael Stoschek bekanntgaben, Anteile und die Hauptverantwortung abzugeben. Man feuerte den Trainer nach einer 80:100-Pleite gegen Bonn. Frischer Wind sollte vom neuen Coach Oren Amiel eingehaucht werden. Diese Erwartungen wurden noch nicht erfüllt. Im Frankenderby gegen Bayreuth verloren die „Rot-Weißen“ mit 84:87 in eigener Halle. Danach folgte eine deutliche Pleite in Chemnitz. In der Tabelle rutschten die Bamberger auf den elften Rang mit einer aktuellen Bilanz von 5:6 Siegen.

Konstante Achse

Die deutsche Achse bestehend aus Lockhart, Ogbe, Heckmann und Sengfelder ist konstant, aber nur letzterer kann bislang so richtig überzeugen. Der auf den großen Positionen flexibel einsetzbare Forward steht mit Abstand am längsten auf dem Parkett (31 Minuten) und kommt auch auf den stärksten Punkteschnitt (19). Zudem greift sich Sengfelder 6,6 Rebounds pro Spiel und ist mit 54,8 Prozent Feldwurfquote äußerst effektiv. Hoffnung auf Unterstützung unter dem Brett macht die Nachverpflichtung Akil Mitchell. „Bamberg ist eine Mannschaft gespickt mit einigen A-Nationalspielern, internationaler Erfahrung und einem neuen Coach. Sie sind traditionell ein Playoff-Team, wir wollen gemeinsam mit unseren Fans ein Weihnachtsspiel mit viel Energie spielen. Dazu benötigen wir jeden einzelnen Spieler, das gesamte Team und jeden in der Arena Hohenlohe“, sagt Merlins-Crailsheim-Trainer Sebastian Gleim.

Zum zweiten X-Mas-Game empfangen die Merlins am 26. Dezember niemand geringeren als das Starensemble vom FC Bayern Basketball. Die Mannschaft von Coach Andrea Trinchieri ist derzeit das beste deutsche Team, das untermauerten die Münchner vor knapp zwei Wochen, als sie EuroLeague und BBL-Kontrahent Alba Berlin in der Hauptstadt mit 80:73 besiegten. In der europäischen Eliteklasse stehen sie derzeit auf dem zwölften Tabellenplatz mit 7:9 Siegen, haben allerdings noch Anschluss an die Playoff-Plätze. Im BBL Pokal schied man überraschend im Viertelfinale gegen Chemnitz aus, sodass sich der BBL-Tabellenführer mit einer Doppelbelastung durch die Spielzeit kämpft.

Personell ist der Kader des amtierenden Pokalsiegers unglaublich tief besetzt. Besonders die Import-Spots sind meist doppelt und dreifach hochkarätig belegt, so dass im Schnitt – trotz Verletzungen – vier Spieler aussetzen müssen. Es gibt keinen Spieler im Kader, der alle zwölf Partien in der Liga bestritten hat. Die jahrelangen Konstanten im Team von Trinchieri sind Vladimir Lucic und Nihad Djedovic.

„Bayern München war nah dran ein Top4 Team in Europa zu sein. Es ist großartig, gegen sie zu spielen. Sie sind extrem physisch, tief besetzt und in entscheidende Phasen sehr effektiv“, so der Merlins-Headcoach Sebastian Gleim.