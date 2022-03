Die Rückkehr des Max Ugrai

Vier der letzten sieben Begegnungen in der Basketball-Bundesliga hat s.Oliver Würzburg gewonnen und zuletzt am Mittwoch in Frankfurt nicht nur zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren, sondern auch den direkten Vergleich für sich entschieden. Drei Tage später ist die Ausgangslage identisch: Mit einem Heimsieg mit mehr als fünf Punkten Differenz gegen die MLP Academics Heidelberg ziehen die Unterfranken in der Tabelle am Aufsteiger vorbei. Das Kellerduell des 26. Spieltags steigt am Samstag ab 20.30 Uhr in der Würzburger „tectake-Arena“, Tickets gibt es im Onlineshop.

In der ProA trafen der neunfache Deutsche Meister aus Heidelberg und s.Oliver Würzburg viermal aufeinander, dabei gab es drei Siege für die Unterfranken. In der Turnhölle hat der Club aus der Metropolregion Rhein-Neckar noch nicht gewonnen, und das soll auch am Samstagabend so bleiben. Nach den Telekom Baskets Bonn ist zum zweiten Mal in dieser Saison ein Gegner mit gleich drei ehemaligen Würzburger Spielern zu Gast.

Einer davon ist Max Ugrai. Er ist zwar im Taubertal geboren und aufgewachsen, hat aber das komplette Jugendprogramm von s.Oliver Würzburg durchlaufen und gilt als waschechter Würzburger. Die weitren sind Rob Lowery und Brekkott Chapman.

Hinter Frankfurt stellen die Heidelberger mit 78,3 Punkten pro Partie die zweitschwächste Offensive der Liga. MLP-Headcoach Branislav „Frenki“ Ignjatovic setzt, wie schon in seinen 16 Jahren als Cheftrainer von drei verschiedenen ProA-Clubs, auch in der höchsten deutschen Spielklasse in erster Linie auf die Defensive, um die nötigen Siege für den Ligaverbleib einzufahren.

Es bleibt weiterhin bei 2G (vollständig geimpft oder genesen) als Zugangsvoraussetzung und einer FFP2-Maskenpflicht in der gesamten Halle.