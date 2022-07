Die Prognose für den Spielausgang ist schnell gemacht

In der American-Football-Bundesliga (GFL Süd) empfangen die Schwäbisch Hall Unicorns am morgigen Samstag. 23. Juli, um 17 Uhr im Optima-Sportpark die Frankfurt Universe.

Wenn der ungeschlagene Tabellenführer gegen den bislang sieglosen Tabellenletzten antritt, dann sind die Prognosen für den Spielausgang in der Regel schnell gemacht. Keine Frage, die Schwäbisch Hall Unicorns gehen als haushofer Favorit in die Partie gegen die Hessen, auch wenn sie weiterhin einige Ausfälle im Kader zu beklagen haben.

Während die Unicorns in dieser Saison schon sechs GFL- und drei CEFL-Spiele bestritten haben, hatte der Spielplan der Universe in 2022 bislang gerade mal vier GFL-Partien für sie vorgesehen. Die Frankfurter gehen also vermutlich etwas ausgeruht in die Partie-

Das Spiel steht unter dem ganz besonderen Motto „Homecoming“, denn es wurden die Meistermannschaften der Unicorns aus den Jahren 2011 und 2012, die die ersten beiden German-Bowl-Erfolge für die Haller Footballer eingefahren haben, eingeladen. axst