Die Niederlage hat ihren Grund im Schlussviertel

Crailsheim – Berlin 70:78 (27:23, 15:19, 15:18, 13:18)

Crailsheim: Lewis (11), Stuckey (7), Harris (19), Bleck (6), Kindzeka (2), D. Kovacevic (2), Gudmundsson (6), Aririguzoh (4), Caffey (13).

Jon Axel Gudmundsson steuerte zwar sechs Punkte für die Crailsheimer bei; zu einem Sieg gegen Berlin reichte es aber trotzdem nicht. © Philipp Reinhard

Die Vorzeichen der Nachholpartie des zwölften Spieltags in der easyCredit BBL am Mittwoch waren vielversprechend. In der Stierkampfarena lag ein Hauch von Revanche für das verlorene Pokalfinale der Crailsheimer gegen Alba Berlin in der Luft, doch viel wichtiger als der Blick in die Vergangenheit war der Fokus auf die fünf verbleibenden Begegnungen im Rennen um die letzten Playoff-Plätze. Gegen Alba wollten die Merlins den vierten Sieg in Serie einfahren und damit punktuell auf die BG Göttingen aufschließen. Dochauch die „Albatrosse“ reisten mit einer Siegesserie von fünf Spielen nach Hohenlohe und machten zuletzt bereits die Endrundenteilnahme perfekt.

Die Begegnung mit dem Tabellendritten startete aus Sicht der Gastgeber perfekt, im ersten Viertel setzten sich die „Zauberer“ mit vier Punkten ab. Zur Halbzeit erarbeiteten sich die Albatrosse den Ausgleich und konnten sich im weiteren Verlauf einen kleinen Vorsprung herausspielen, der ihnen am Ende den 22. Saisonsieg einbrachte. Die Merlins mussten sich dem deutschen Meister und Pokalsieger mit 70:78 geschlagen geben.

„Ich denke, wir haben heute mit einer guten Energie gespielt. Das ist sehr wichtig für uns. Wir hatten großartige Unterstützung von unseren Anhängern auf der Tribüne. Aber wir haben das Spiel heute mit den defensiven Rebounds verloren. Alba hatte 18 offensive Rebounds. Außerdem ermöglichten wir ihnen teilweise sehr einfach Punkte im Fastbreak. In der zweiten Hälfte hatten wir Probleme, in einen offensiven Rhythmus zu kommen. Dadurch konnten wir unseren Gameplan nicht umsetzen. Am Ende haben wenige Punkte über Sieg und Niederlage entschieden“, sagte Marko Stankovic, der den erkrankten Crailsheimer Headcoach Sebastian Gleim vertrat.

Drangeblieben

Ausgerechnet auf drei überragende Akteure aus dem Pokalfinale mussten die Merlins beim BBL-Rückspiel gegen BerlinN verzichten. Point Guard TJ Shorts fehlte ebenso wie Bogdan Radosavljevic (Herzprobleme) und Elias Lasisi (Zerrung). Mit der brachialen Unterstützung hielten die Crailsheimer eine Führung bis Mitte des zweiten Viertels. Auch wenn sich die „Albatrosse“ immer wieder mit wenigen Punkten davon machten, gelang es den „Zauberern“, dranzubleiben. Ausgeglichen mit 42:42 wurden die Seiten gewechselt.

Der Gleichstand hielt bis zum 50:50. Es entwickelte sich wieder die Rivalität auf Augenhöhe aus den ersten 20 Minuten sowie dem gesamten Pokalfinale. Auch Gästecoach Israel Gonzalez sah sich gezwungen, in eine Auszeit zu gehen. Doch zum Ende des dritten Viertels schien das Spielglück zunehmend aufseiten der Berliner zu fallen. Nachdem die Hausherren erst die Möglichkeit zum Ausgleich liegen ließen, verursachten sie nur kurz darauf einen Ballverlust, sodass sich die Gäste erneut mit sechs Punkten absetzen konnten. Was für ein enorm wichtiger Treffer von Terrell Harris: Der Guard traf mit der Schlusssirene von Downtown zum 57:60.

Bei den Crailsheimern schwanden im Schlussabschnitt die Kräfte. Immer wieder schlichen sich Flüchtigkeitsfehler in das Team der Merlins ein oder sie ließen wertvolle Chancen vor dem gegnerischen Korb liegen. Moe Stuckey und Jaren Lewis jedoch sorgte von der Dreipunktelinie für das 65:71. Jetzt waren auch die Zauberer in der Crunchtime angekommen. Aber Berlin zeigte auch in den entscheidenden Phasen, warum sie Titelverteidiger sind.Am ende stand ein 70:78 auf der Anzeigetafe.

Weiter in Ludwigshafen

Das Hauptrundenfinale ist eng gestaffelt für die Crailsheimer Basketballprofis. Alleine in den nächsten anderthalb Wochen müssen die Merlins vier Spiele absolvieren. Den Anfang macht am Samstag (20.30 Uhr) die Auswärtspartie bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Es ist das dritte Aufeinandertreffen, bislang konnten die Zauberer alle beiden Duelle für sich entscheiden. jkr