JobStairs Gießen 46ers – Hakro Merlins Crailsheim 82:101

(17:29, 13:32, 23:21, 29:19)

Gießen: Garrett (17 Punkte/davon 3 Dreier), Stark (13/3), Brown (13), Hamilton (12/2), Bowman (9), Bryant (8), Pjanic (4), Kraushaar (4), Thomas (2).

Craislheim: Hilliard (14/2), Radosavljevic (14/1), Bell-Haynes (12/3), Jones (12/2), McNeace (10), Stuckey (9/2), D. Kovacevic (9/1), Lasisi (8/2), Highsmith (7/1), Bleck (6/1), Caisin, A. Kovacevic.

Dank einer enorm starken ersten Hälfte (61:30) haben die Hakro Merlins Crailsheim ihr Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Gießen 46ers ungefährdet mit 82:101 gewonnen. Damit sichern sich die Zauberer noch vor dem Hinrundenabschluss am Dienstag gegen Alba Berlin den 14. Saisonsieg und untermauerten den zweiten Platz.

Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo war zufrieden: „Ich denke wir sind heute zu 100 Prozent fokussiert und somit sehr gut in die Partie gestartet. Das war nach dem großen Sieg gegen Bayern sehr wichtig. Natürlich sieht unser Spiel besser aus, wenn wir zehn von 13 Dreiern treffen – so wie in der ersten Halbzeit – nicht wie in der zweiten, in der wir zu viele Fastbreak-Punkte und zweite Chancen zugelassen haben. Wir waren trotzdem allzeit bereit.“

Die Crailsheimer eröffneten die Begegnung mit schöner Ballbewegung, die nach dem Extrapass von Haywood Highsmith auf Trae Bell-Haynes in einem 3:0-Start mündete. Auch in Sachen Defensivarbeit machten die Zauberer von Anfang an einen sehr konzentrierten und stabilen Eindruck. Dies führte zu einer schnellen ersten Auszeit der Gießener nach dreieinhalb Minuten (5:13). Von seinen Teamkollegen stark freigespielt, markierte Kapitän Fabian Bleck Mitte des ersten Viertels den 1000. Punkt seiner BBL-Karriere. Die beiden Gießener Neuzugänge Garrett und Bryant zeigten, warum sie geholt wurden und führten die Hessen offensiv immer wieder an. Auf der Gegenseite waren Bell-Haynes und Bogdan Radosavljevic im Zusammenspiel kaum zu stoppen und erzielten neun bzw. zehn Zähler im ersten Spielabschnitt. Mit 29:17 für Crailsheim ging es in die erste Viertelpause.

Dreier, Dreier, Dreier

Fabian Bleck knüpfte mit drei Punkten zu Beginn des zweiten Viertels nahtlos an die gute Anfangsphase an. Den folgenden Dreier von Garrett konterte Stuckey postwendend mit einem erfolgreichen Dreipunktewurf plus Zusatzfreiwurf (20:36). Giessen setzte in dieser Phase mit drei Blocks für defensive Highlights, stoppte die Crailsheimer aber insgesamt zu selten. Ganz anders die Merlins: Starke Verteidigungssequenzen endeten oft in freien Distanzwürfen. Mit einer 77-prozentigen Dreierquote und der komfortablen 61:30-Führung endete die erste Hälfte.

Jeremy Jones war es, der – „natürlich“ per Dreier – die zweite Hälfte begann. Die Crailsheimer Korbjäger blieben weiter aggressiv und ließen trotz deutlicher Führung nicht nach. Gießen zeigte sich nach der Pause offensiv verbessert, verkürzte auf 49:73 nach fünf Minuten und zwang Tuomas Iisalo zur Auszeit. Elisas Lasisi „für Drei“ und Jamuni McNeace per Alley-Oop-Dunk durchbrachen dann die kurze Durststrecke. Ein 53:82 stand zum Ende des dritten Viertels auf der Anzeigetafel.

Dejan Kovacevic sammelte nun erste Einsatzminuten des Tages und erzielte direkt vier Punkte in Serie für Crailsheim. Angesichts des deutlichen Spielstands leistete es sich Iisalo, in weiten Teilen des Schlussabschnitts auf seine Startformation zu verzichten und die Belastung angesichts drei Spielen binnen einer Woche etwas geringer halten. Mit einer Fünf aus Elias Lasisi, Aleksa Kovacevic, Radii Caisin und Dejan Kovacevic und Nimrod Hilliard, brachten die Merlins den ungefährdeten Sieg ins Ziel. flk