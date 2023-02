Die Meisterschaft rückt für Röttingen immer näher

TSV Neunkirchen a. B. – TSV Röttingen 1:3 (26:24,18:25,17:25,20:25)

Röttingen: H. Dollmann, L. Dollmann, Gehringer, Katzschner, L. Mehring, J. Mehring, Metzger, Ott, Steinride, Wunderlich.

Für das Bayernliga-Team des TSV Röttingen führte die letzte auswärtsreise der Saison in die Nähe von Erlangen zum TSV Neunkirchen am Brand. Der war in der Saison zuvor noch Vizemeister der Bayernliga, rangierz derzeit aber nur auf dem sechsten Tabellenplatz, während Röttingen recht souverän Spitzenreiter ist.

Die Röttinger reisten ohne Zuspieler und Diagonalangreifer Quintus Gohsrich an. So war man gezwungen, vom eigentlichen 4:2-Spielsystem Abstand zu nehmen und taktisch mit fünf Angreifern und einem Zuspieler aufzustellen.

Das Team von der Tauber startete mit Lorenz Dollmann auf der Zuspielposition und dem Allrounder Jonas Mehring auf der Diagonalposition. Dieser füllte insgesamt seine Rolle im Laufe der Begegnung optimal aus.

Zunächst aber starteten die Röttinger behäbig in die Begegnung. Die Quote erfolgreicher eigener Aufschläge ließ zunächst sehr zu wünschen übrig. Einfache Aktionen konnten zu Satzbeginn nicht gespielt und in Punkte umgewandelt werden. Wiederholt scheiterten die Angreifer am, in dieser Phase optimal eingestellten, Block des Gegners. Hinzu kam ein ordentlicher Aufschlagdruck der Neunkirchner, der aus einer fehlerbehafteten Annahme nur wenige Zuspieloptionen ermöglichte. Doch trotz alldem ließen sich die TSV-Jungs nicht nach Punkten abschütteln und versuchten, den Satz zu entscheiden. In der Verlängerung des ersten Durchgangs schafften es jedoch die Gastgeber, den zweiten Satzball mit 26:24 zu verwandeln.

Den zweiten Satz gestalteten die Männer von der Tauber von vorneweg erfolgreich. Hier waren es vor allem Jonas Mehring und Lorenz Dollmann, die zu Satzbeginn mit pfeilschnellen Aufschlägen für ein ordentliches Punktepolster sorgten. Die Aufschläge konnten vom Gegner nicht mehr für einen geordneten Spielaufbau und Gegenangriff verarbeitet werden. Hierdurch gelang es den Mittelfranken nicht mehr, ihre taktischen Züge erfolgreich aufzubauen. Röttingen fand nun mehr und mehr zum gewohnten Kombinationsspiel und schloss mit Punktgewinn ab. In dieser Phase konnte sich Paul Metzger wiederholt mit überzeugenden Angriffslösungen durchsetzen. Schlussendlich fanden die Jungs zu gewohnter Stärke zurück und konnten den Satz mit 25:18 klar entscheiden.

Ein ähnliches Bild zeichnete sich auch in den Sätzen drei und vier ab. Ein starker Start der Tauber-Volleyballer zu Satzbeginn eröffnete jeweils einen komfortablen Vorsprung auf Neunkirchen. Durch Nachlässigkeiten und etliche Unkonzentriertheiten verringerte sich dieser zur Satzmitte. Doch jeweils am Satzende konnten die TSV-Männer die notwendige Konsequenz in den spielentscheidenden Situationen wahren und holten sich die Durchgänge drei und vier vergleichsweise komfortabel mit 25:17 und mit 25:20.

Alles selbst in der Hand

Damit entscheidet sich die Meisterschaft in der Bayernliga Nord in den verbleibenden drei Heimspielen des TSV Röttingen in der Sporthalle in Niederstetten. Das Team um Coach Gehringer hat bei 5 Punkten Tabellenvorsprung alles selbst in der Hand. Röttingen empfängt noch die Teams aus Friedberg, Eitting und Hammelburg. Den Anfang macht am kommenden Samstag, 4. Februar, die Partie gegen den TSV Friedberg. Sie beginnt um 19 Uhr. bd