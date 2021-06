Die lange Pause ist endlich zu Ende

Nach knapp zwei Jahren Corona-Pause haben die ersten Mannschaften des TSC Gelb-Blau Wertheim wieder ihre ersten Medenspiele in Baden bestritten.

Den Start in die Saison machte die die zweite Mannschaft der weiblichen U15 gegen den TSV Rosenberg in der Bezirksklasse. Spannender Höhepunkt war hier das Doppel mit Klara Weiss und Tessa Schulz, das knapp,gewonnen wurde. Zuvor hatte Tessa Schulz auch ihr Einzel gewonnen.

Die gemischte U10 bestritt in der 1. Bezirksliga ihr allererstes Medenspiel überhaupt – und sammelte dabei viel Erfahrung. Am Ende siegte der TC Neckargemünd klar und deutlich .

Im Seniorenbereich waren ebenfalls nur zwei Mannschaften im Einsatz: Die Herren 40 in der 1. Bezirksliga beim TC im TSV Tauberbischofsheimund die Herren in der Bezirksklasse in beim TC RW Walldürn. Beide Mannschaften hinterließen einen sehr guten Eindruck, obwohl beide Begegnungen knapp verloren gingen.

Die Herren 40 unterlagen bei den in Bestbesetzung angetretenen Tauberbischofsheimern in einer sehr enges Partie mit 4:5. Am Ende entschieden gerade einmal vier Punkte im alles entscheidenden Match-Tiebreak über Sieg und Niederlage.

Einen ähnlichen Spielverlauf auf erlebten die Herren des TSC in Walldürn – und hier war es am Ende sogar noch knapper: Im entscheidenden letzten Doppel fehlten gerade einmal zwei Punkte in einem heiß umkämpften Match-Tiebreak, der schließlich mit 10:8 an Walldürn ging.

Die Sieger des TSC GB Wertheim in Einzelergebnissen:

Jugend: U10 gemischt: TC Neckargemünd – TSC GB Wertheim 6:0.

U15 weiblich: TSC GB Wertheim II – TSV Rosenberg 2:4. – Einzel: Tessa Schulz 6:3, 6:0; Doppel: Klara Weiss/ Tessa Schulz 7:6, 6:4 Herren: TC RW 1925 Walldürn – TSC GB Wertheim 5:4. – Einzel: Ludger Kempf 6:4, 6:0; Elard Walter 6:3, 6:3; Dominik Petz 6:4, 6:2; Doppel: Ludger Kempf/ Elard Walter 6:0, 6:0. Herren 40: TSV Tauberbischofsheim - TSC GB Wertheim 5:4. – Einzel: Timo Haas 4:6, 7:5, 10:4; Jochen Horn 6:1, 7:5; Doppel: Hristo Jankov/ Frank Merklein 6:1, 6:1; Martin Englert/ Fikret Cekovic 6:1, 6:1. hb