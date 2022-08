„Die Jungs müssen im Rhythmus bleiben“

Bei den Schwäbisch Hall Unicorns findet am Samstag, 27. August, das „Summer Game“ im Optima-Sportpark ein. Im letzten Punktspiel der regulären GFL-Saison 2022 sind die Straubing Spiders zu Gast (Kickoff 17 Uhr, Einlass 15.30 Uhr). Hierbei erwartet die Zuschauer auch ein buntes Rahmenprogramm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während die Haller bereits als Südmeister feststehen, geht es für die Niederbayern noch darum, den dritten Platz in der Süd-Tabelle zu sichern. Aus eigener Kraft ist ihnen das durch ein Unentschieden oder einen Sieg am Samstag möglich. Bei einer Niederlage müssen sie dagegen auf einen Sieg der Saarland Hurricanes gegen die Allgäu Comets im zeitgleich in Saarbrücken stattfindenden Spiel hoffen.

Im letzten Spiel der regulären Saison empfangen die Schwäbisch Hall Unicorns (hier in Weiß) den starken Aufsteiger aus Straubing. © Löffler

Als Aufsteiger haben die Spiders in diesem Jahr mehrfach aufhorchen lassen. Dank einer starken Offense, in der Quarterback Raleigh Yedell, Runningback Lamar Carswell und der frühere Unicorns-Receiver Kyle Barnett besonders brillieren, gelangen ihnen insgesamt sechs, teilweise überraschende Siege. Zuletzt unterlagen sie nur mit einem hauchdünnen 16:17 den zweitplatzierten Munich Cowboys.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel American Football Vorzeitige Südmeisterschaft ist das Ziel Mehr erfahren American Football Unicorns sind erneut Südmeister Mehr erfahren Tourismus Gemeinsame Vermarktung der Region Mehr erfahren

Nicht nur der Angriff sondern auch die Straubinger Defense kann sich sehen lassen. Mit Linebacker Donovan Hayden haben sie den aktuellen Leading Tackler der Erima GFL in ihren Reihen und sein Positionskollege Patrick Engelhardt steht ihm nur wenig nach. Ebenfalls stark präsentiert sich Defense Liner Johannes Zirngibl, der 2022 bereits vier Quarterback Sacks verbuchen konnte.

Mit Schwung ins Viertelfinale

Für Halls Head Coach Jordan Neuman ist das Spiel trotz der schon gewonnen Südmeisterschaft sehr wichtig: „Wir haben in den letzten vier Wochen nur ein Spiel bestritten und in zwei Wochen beginnen die Playoffs. Alle unsere Jungs müssen im Rhythmus bleiben und starken Football spielen, damit wir mit dem richtigen Schwung ins Viertelfinale gehen können.“

Das Auswärtsspiel in Kempten am vergangenen Sonntag sorgte zum Glück für die Haller für keine weiteren Verletzungen. Man kann am Samstag also so gut besetzt wie vor einer Woche antreten und dazu noch einen weiteren Genesenen im Team begrüßen: Nach achtwöchiger Verletzungspause kehrt Aurieus Minton in den Haller Kader zurück.

Das Vorprogramm zum Spiel beginnt bereits um 16:30 Uhr. Darin und in der Halbzeitpause spielen die 35 Guggamusiker „Räbefätzer“ vom TGV Dürrenzimmern aus dem Zäbergäu eine gewichtige Rolle. Außerdem gibt es für alle Besucher des OPTIMA Sportparks das Summer Special: Mit dem Eintrittsticket erhält man am Stand der Stadt Schwäbisch Hall ein Ticket für das traditionelle und am Samstagabend im Haller Stadtpark stattfindende Sommernachtsfest zum Sonderpreis von 5 Euro pro Person (Preis gilt für Kinder & Erwachsene, keine weitere Ermäßigung, je Unicorns-Ticket gibt es ein Ticket für das Sommernachtsfest).