Die Herren 60 zeigen, dass sie in der Oberliga mithalten können

Der TC Beckstein hat in der aktuellen Tennis-Saison vier Mannschaften am Start. Die Damen steigen erst nächste Woche ein.

In der 2. Bezirksklasse der Herren nahm die TSG SV Königshofen/TC Beckstein 1 gegen Werbach gleich einen Sieg mit. Konstantin Burkhard brauchte einen Match-Tie-Break zum Gewinn, die restlichen Siege gingen klar an die TSG mit den Spielern Tobias Zegowitz (Mannschaftsführer), Christian Moll, Jannis Vierneisel, Christoph Breuner und Christoph Müller. Die Dominanz setzte sich in den Doppeln fort und 9:0 hieß es am Ende.

Auch im zweiten Spiel spielte die Mannschaft in der gleichen Zusammensetzung zu Hause gegen den TC Wertheim mit fast identischem Verlauf. Lediglich ein Doppel ging an die Wertheimer, also lautete das Resultat 8:1 für die TSG. Die Tabellenführung weckt Erwartungen, die in der Medenrunde davor knapp nicht erfüllt wurden. Bei der zweiten Mannschaft setzten sich Ulrich Spänkuch und Markus Zegowitz durch, Jan Vierneisel und Matthias Zehnter mussten sich als Neulinge geschlagen geben. Ein Punkt vom Doppel Zegowitz/Vierneisel kam hinzu: 3:3.

Im Senioren-Tennis spielt die Mannschaft Herren 60 in der Oberliga. Das erklärte Ziel der Mannschaft um Spielführer Hans-Jürgen Heisler war ursprünglich der Nicht-Abstieg. Nach coronabedingten Regelungen des BTV ist aber ein Absteigen in dieser Saison ausgeschlossen. Dennoch will die Herren 60 beweisen, dass sie zu Recht in die Oberliga aufgestiegen ist. Die erste Reise ging nach Mannheim zum TG Käfertal. Bei Bruthitze setzte sich Heinz Döring mit 6:3, 2:6 und 11:9 durch, Thomas Rist gewann 6:1, 6:3, Hermann Heisler holte ein 6:1, 6:4 heraus, Klaus März (6:2, 7:6) und Hans-Jürgen Heisler (7:5, 7:6) zeigten ihre kämpferische Qualitäten, Karlheinz Zegowitz verlor 3:6, 1:6. Zwei Punkte aus den Doppeln gingen ebenfalls an die Becksteiner. Endstand: 7:2. KaZe

