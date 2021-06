Die Herren 50 bestehen in der Hitzeschlacht gegen den Favoriten

Den Anfang an diesem Tennis-Spieltag des TSV Kreuzwertheim machten die Herren 65 in der Bezirksklasse 2. Im ersten Medenspiel der neuen Saison trat die Mannschaft in Karbach an. P. Weber verlor sein Spiel „auf Eins“ relativ klar. „Zweier“ E. Plachy musste gleich zu Beginn des zweiten Satzes kreislaufbedingt aufgeben. Allerdings setzten die Nummer drei und vier ein Ausrufezeichen: H. Zippe und E. Kohler gewannen ihre Einzelspiele in bester Laune. Da beide Mannschaften jeweils ein Doppel für sich entschieden, für den TSV gewann das Gespann Kohler/Herma, trennte man sich mit einem für beide Seiten zufrieden stellenden Remis 3:3.

AdUnit urban-intext1

Das Damen-Team 40 hat in der Kreisklasse 2 bereits das zweite Match hinter sich gebracht. Nachzutragen ist hier noch das 3:3 der vorigen Woche in Miltenberg. Am zweiten Spieltag reiste das Team nach Neubrunn. Dieses Mal waren die TSV-Damen im Pech. Nach ausgeglichenen Einzel, wobei hier Sonja Rempt und Silke Stingl ihre beiden Matches nach hartem Kampf im Matchtiebreak für sich entschieden, musste man jedoch beide Doppel an die gut aufspielenden Neubrunner „Mädels“ abgeben. Die TSV-Doppel gaben alles, aber es reichte dann doch nicht.

Bei sengender Hitze erkämpften sich die Herren 50 in der Bezirksklasse 2 einen verdienten Sieg. Die Gegner von der TeG Schweinheim kamen in Bestbesetzung und waren eigentlich auch die Favoriten. Kampf und unbedingter Siegeswille brachten die Mannen um M. König auf die Siegesstraße. Jürgen Dinkel gewann das Top-Einzel souverän mit 6:2 und 6:1. Hagen Sandner, Martin König und Falk Boost holten die Punkte jeweils im Match-Tiebreak bei einer Spielzeit von je zweieinviertel Stunden nervenstark nach Hause. Nach den Einzel stand es etwas überraschend 4:2. Den fehlenden Punkt holte das Duo Dinkel/Sandner in überlegener Spielweise mit 6:1/6:0 gegen das Schweinheimer Einser-Doppel. Trotz der knappen und von Ehrgeiz geprägten Matches war es ein harmonischer und sehr respektvoller Nachmittag für beide Teams.

Mit einer knappen Niederlage mussten die Herren-Mannschaft in der Bezirksklasse 1 nach Hause fahren. Sie verlor etwas unglücklich nach guter Leistung beim TC Miltenberg 4:5. Sebastian Eitel behielt in einem sehr starken Einzel mit 6:1 und 6:3 die Oberhand. Fabian Beck holte in bester Manier sein Einzel mit 6:2 und 6:3. Neuzugang Felix Herbert gewann bereits sein zweites Match bei den Herren mit 2:6, 6:3 und 10:7. Den Doppelpunkt errangen die Brüder Beck in einem sehr hart umkämpften und spannenden Doppel letztendlich verdient mit 3:6, 6:2 und 10:5 im Matchtiereak. Laut Aussagen F. Beck, wäre sogar mit etwas Glück noch der Sieg möglich gewesen.

AdUnit urban-intext2

Die Herren 55 in der Bezirksklasse 2 (SG Steinmark-Kreuzwertheim) gewannen bereits ihr zweites Spiel. Dieses Mal schickte man die SG Kirschfurt-Freudenberg mit 4:2 nach Hause. Auch in Steinmark machte die Hitze beiden Teams zu schaffen. Rüdiger Herms gewann 6:1 und 6:0, Harald Hertlein erspielte sich ein 6:2 und 6:3. Die Doppel Hertlein/Schäfer und Herms/Scheiber holten weitere zwei Siegpunkte. Somit stand dann das verdiente 4:2 für das Heimteam fest, und man liegt punktgleich mit der DJK Aschaffenburg an der Tabellenspitze. hasa