Die gute Defense ist der Garant für den Sieg

Zwei der besten Teams Europas auf Augenhöhe und Nervenkitzel bis zum Schluss: Der CEFL Bowl XV in Innsbruck hielt alles bereit, was ein gutes Endspiel auszeichnet und fand in den Schwäbisch Hall Unicorns zwölf Sekunden vor dem Ende seinen Sieger. Mit einem beeindruckenden Comeback in der zweiten Hälfte, in der die Unicorns-Defense keine Punkte mehr zuließ, sicherten sich die TSG-Footballer ihren ersten Titel auf internationaler Bühne und beendeten damit eine 33 Heimspiele währende Siegesserie der Raiders.

Dabei waren es die Gastgeber, die über weite Strecken der Partie in dem mit 2500 Zuschauern gefüllten „Tivoli Stadion“ führten, den Ball gut über das Feld bewegten und mit der 16:7-Führung in die Pause gingen.

Diese blieb auch im dritten Viertel vorerst bestehen, denn wiederum mussten sich die Unicorns im ersten Angriff per Punt vom Lederei trennen. Kurz vor dem Ende des dritten Durchgangs allerdings fand Alex Haupert Tyler Rutenbeck, der 14:16-Anschluss in die Endzone einlief.

Jetzt wurde es spannend: Nach zwei weiteren Punts durch beide Teams waren die Swarco Raiders Mitte des Viertels wieder am Ball und bewegten diesen gut – allerdings nur bis zur Mittellinie. Im dritten Versuch gelang Teamkapitän Simon Butsch dort der entscheidende Sack gegen Quarterback Sean Shelton, der den Unicorns somit 4:14 Minuten vor dem Ende wieder das Angriffsrecht und die Chance auf das Comeback einbrachte.

Für den vorläufigen Höhepunkt des Drives sorgte Moritz Böhringer mit einem sehenswerten 20-Yards-Catch über die Mitte, dem ein heftiger Tackle folgen sollte, bei dem der ehemalige NFL-Spieler seinen Helm verlor, den Ball aber fest in den Händen behielt. Verteidiger Vincent Müller wurde wegen einer Targeting-Strafe anschließend des Feldes verwiesen, wodurch die Unicorns bereits in die Raiders-Hälfte vordringen konnten.

Haupert findet Rutenbeck

Durch Läufe der Runningbacks Jannis Fiedler und Sebastian Giel sowie Quarterback Alex Haupert selbst klopften die Haller wenig später an der Raiders-Endzone an. Und mit noch zwölf Sekunden auf der Uhr war es dann soweit: Haupert fand im rechten Eck der Endzone wiederum Rutenbeck, der den 15-Yard-Pass über seinen Verteidiger hinweg fing und die Unicorns damit erstmals seit dem ersten Quarter wieder in Führung brachte. Per 2-Point-Conversion durch Moritz Böhringer erhöhten die Gäste auf 22:16. Die wenigen verbleibenden Spielsekunden reichten für Innsbruck nicht mehr aus, um zu antworten. So war der erste Titel auf europäischer Ebene für die Schwäbisch Hall Unicorns perfekt und der Jubel kannte auch bei den mitgereisten Haller Fans keine Grenzen mehr.

„Das war eine der besten Mannschaftsleistungen, an denen ich jemals teilhaben durfte“, schwärmte ein glücklicher Jordan Neuman nach dem Spiel. Der Headcoach lobte insbesondere die Schwäbisch Haller Verteidigung

