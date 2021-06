Die Damen halten die Wertheimer Fahne hoch

Die Mannschaften des TSC Wertheim erlebten an diesem Wochenende in ihrer Mehrheit einen sehr unglücklichen Spieltag. Alleine die Damen sorgten am Sonntag für ein versöhnliches Ende.

Keine Chance hatten sowohl die Juniorinnen der U18, die Herren als auch die Herren 55. Die äußeren Bedingungen wie auch die gegnerischen Mannschaften setzten an diesem Wochenende den Wertheimerinnen und Wertheimern zu sehr zu.

Den Anfang machte die Damen der U18 in der 1. Bezirksklasse gegen den TC RG Sulzbach. Auch wenn mehrere Matches hart umkämpft waren und manch ein Satz sehr lange andauerte, stand am Ende doch ein deutliches 0:6 im Spielbericht.

Ganz ähnlich erging es den Herren 55 in der 1. Bezirksklasse gegen die TSG Königheim/Dittwar/Warbach. Trotz eines guten Starts in die Begegnung fuhren die Herren schließlich ohne Matchgewinn nach Hause.

Etwas besser verkauften sich da die Herren, die in der 2. Bezirksklasse gegen die SpG Königshofen/ Beckstein immerhin ein Match für sich gewinnen konnten.

Den Ehrenpunkt sicherte das Doppel aus Ludger Kempf und Dominik Petz nach einem hart umkämpften Spiel erst im Match-Tiebreak.

Für ein tolles Erfolgserlebnis sorgten dann am Sonntag die Damen des TSC Wertheim bei nahezu unerträglichen äußeren Umständen. Gegen die Damen des TC im TSV Tauberbischofsheim erreichten die Wertheimerinnen in der 2. Bezirksklasse ein überzeugendes 7:2. Wichtig für den Gesamtsieg war nicht zuletzt auch die Willensstärke von Marie Kober und Vivienne Horn, die ihre Einzel jeweils in einem sehr engen Match-Tiebreak für sich entschieden. Aber auch die souveränen Siege von Sonja Reiss und Zeynep Beyazdut sowie alle drei gewonnenen Doppel dürfen nicht ungenannt bleiben. Es war eine tolle Mannschaftsleistung.

Die ergebnisse des TSC Wertheim mit den siegern im Überblick:

U18 weiblich: TSC GB Wertheim – TC Sulzbach 0:6.

Herren: SpG Königshofen/Beckstein – TSC Wertheim 8:1. Doppel: Ludger Kempf/Dominik Petz 6:3, 4:6, 11:9.

Herren 55: TSG Königheim/Dittwar/Werbach – TSC Wertheim 6:0.

Damen: TSC GB Wertheim – TC im TSV Tauberbischofsheim 7:2. Einzel: Sonja Reiss 6;3, 6:2; Marie Kober 4:6, 6:0, 13:11; Vivienne Horn 6:1, 4:6, 10:7; Zeynep Beyazdut 6:0, 6:0. Doppel: Sonja Reiss/Marie Kober 6:3, 6:1; Antonia Brüstle/Vivienne Horn 6:2, 6:1; Claudia Brandt/Zeynep Beyazdut 6:2, 7:6.