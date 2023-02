Deutlicher Auftaktsieg für Hettingen

Zum Auftakt der Verbandsligasaison gab es für die Kunstturner des FC Viktoria Hettingen gleich den ersten Sieg. Gegen den TV Obergrombach gaben die Hettinger Turner lediglich den Boden an die Gäste ab. Die anderen fünf Geräte gingen allesamt an Hettingen.

Begonnen wurde der Wettkampf am Boden. Trotz der Höchstwertung von Pascal Briem (12,1 Punkte), der als einziger Turner den Doppelsalto rückwärts in seiner Kürübung zeigte, mussten sich die Hettinger Turner an diesem Geräte mit 44,3:44,5 Punkten knapp geschlagen geben. Tobias Schmelcher (10,8), Nicolas Heck (10,7) und Dominik Linsler (10,7) zeigten konstante Kürübungen, die sauber geturnt wurden. Die Turner vom TV Obergrombach hatten höhere schwierigere Elemente in ihren Kürübungen und somit den besseren Ausgangslage bei den Wertungen.

Der beste Punktesammler Pascal Briem mit einem gestreckten Salto als Abgang vom Barren. © Schmelcher

Beim „Zittergerät“ Pauschenpferd zeigten die Kunstturner aus Hettingen, dass sich das intensive Training in den vergangenen Monaten gelohnt hat. Pascal Briem war in bestechender Form und erzielte auch an diesem Gerät die Höchstwertung (12,05). Ebenfalls eine elegante Kürübung zeigte Rico Leitz (11,1), aber auch Robert Balint (10,8) und Tobias Schmelcher (10,6) beherrschten dieses Gerät und kamen ohne Sturz bei ihren Kürübungen durch. Der TV Obergrombach hatte dagegen gleich mehrere Stürze. Somit gab es einen deutlichen Gerätesieg (44,55:38,4) für den FC.

An den Ringen galt es, diese Leistung zu stabilisieren, um einen weiteren Gerätesieg zu erreichen. In einer geschlossenen Teamleistung zeigten Pascal Briem (11,3), David Dittrich (11,1), Christoph Schmelcher (11,05) und Tobias Schmelcher (10,75) technisch saubere Übungen. Auch dieses Gerät wurde deutlich mit 44,2:40,5 Punkten gewonnen.

Am vierten Gerät, dem Sprung, zeigten vor allem Tobias Schmelcher (11,7) und Nicolas Heck (10,95) einen perfekten Tsukahara. Finn Pfeil (11,05) und Pascal Briem (10,95) sicherten hier ebenfalls den Gerätesieg mit 44,65:43,2 Punkten.

Am Barren konnten beide Mannschaften nicht ihr komplettes Pensum abrufen. Lediglich Pascal Briem mit Tageshöchstwertung von 12,6 Punkten und Tobias Schmelcher mit 11,85 Punkten zeigten eine abzugsfreie Kürübung. Robert Balint (10,15) und Christoph Schmelcher (10,1) hatten leichte unsaubere Elemente, zogen ihre Kürübung aber ohne Sturz durch. Der TV Obergrombach hatte mehrere Stürze und Wiederholungen in ihren Kürübungen zu verzeichnen. Somit ging auch dieses Gerät mit 44,7:37,6 Punkten deutlich an die Hettinger Turner.

Am Königsgerät, dem Reck, setzten die Hettinger Kunstturner ihren starken Wettkampf fort und sie entschieden auch dieses Gerät mit 41,35:35,25 Punkten für sich. Topscorer war hier Pascal Briem (11,6). Tobias Schmelcher (11,05), Christoph Schmelcher (10,6) und David Dittrich (8,0) rundeten mit einer tollen Teamleistung den Wettkampf ab.

Am Ende gewann der FC Viktoria Hettingen deutlich mit 263,75:239,45 Punkten. Die beste Einzelwertung erzielten Pascal Briem (70,6) und Tobias Schmelcher (66,85) vom FC sowie Dominik Hardfelder (61,05) vom TV.

Das Trainerteam David Dittrich/Tobias Schmelcher und Jugendleiter Michael Schmelcher waren mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden, da damit der erste Schritt Richtung Gesamtziel „Klassenerhalt“ gemacht wurde. Niklas Mackert und Sebastian Wiese ergänzten die Mannschaft vom FC. Als Kampfrichter waren Anita Briem und Christof Mackert im Einsatz. Der Wettkampf wurde von Roland Dittrich moderiert und das Wettkampfbüro von Lisa Mackert geleitet.

Am kommenden Samstag, 4. März, sind die Kunstturner des ehemaligen Bundesligisten SG Kirchheim zu Gast in Hettingen. Der Wettkampf beginnt um 13 Uhr. ms