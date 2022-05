Derzeit Badens Beste

Nach den Qualifikationswettkämpfen für die Landesmeisterschaften in Buchen und Möckmühl können die Verantwortlichen der Leichtathleten des ETSV Lauda im Trainerstab unisono sagen: Erfreuliche Bestleistungen, sogar mit Luft nach oben. Bei sommerlichen Temperaturen waren die äußerlichen Voraussetzungen geschaffen, um die vielen Trainingseinheiten in gute messbare Ergebnisse umzumünzen.

Der Jüngste des erfolgreichen Quartetts, Gero Kerner, lief in Buchen über die zwei Stadionrunden 2:47,86 Minuten. Mit dieser 800-Meter-Zeit erlief er sich in der aktuellen Badischen Bestenliste den sechsten Rang. Noch besser klappte sein Hochsprung in Möckmühl in der Klasse M12. Mit 1,36 Metern übersprang er eine Höhe, die wohl ihn selbst sehr positiv überraschte.

Ranglistenerste (800 Meter) ist in Baden Romy Schäfer vom ETSV Lauda. © ETSV

Der Tauberbischofsheimer Jan Krajewski steigerte sich schon in diesem Wettkampfjahr von Lauf zu Lauf. Während er bei den Kreismeisterschaften in Buchen mit einer 2:33-Zeit für eine Bestzeit im Alleingang sorgte, ließ er es im Jagsttal erst so richtig krachen. Mit 2:27,63 Minuten steht er in Baden aktuell an vierter Stelle der 14-jährigen Jungen. Man darf am nächsten Wochenende gespannt sein, wenn er bei den Landesmeisterschaften an den Start geht.

Romy Schäfer, ebenfalls aus der Kreisstadt, sorgte wohl für eine faustdicke Überraschung. Ihre 2:39,15 Minuten über die 800 Meter erstrahlen noch mehr, wenn man bedenkt, dass sie mit dieser Leistung in Baden an erster Stelle steht. Schon jetzt hat Romy eine ehrenvolle Berufung erhalten. Sie darf im Oktober am Talentsportfest des Badischen Leichtathletikverbandes in Mannheim teilnehmen.

Einmal mehr Mehrkampferfahrung sammelte die Werbacherin Hailey-Jean Hörner, die schon mehrere Jahre das ETSV-Trikot bestens vertritt. Mit ihrem Siebenkampf, aufgeteilt auf zwei Tage, wollte die Kaderathletin die Qualifikation für die Landesmeisterschaften schaffen. Ihre Hürdenzeit mit 15,27 Sekunden und die 1,52 Meter im Hochsprung waren die punktbesten Disziplinen. Für die Landesmeisterschaften hat sie die Qualifikation in der Tasche.