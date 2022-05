Der TTC Großrinderfeld hat den TTC Oberschüpf an der Spitze abgelöst

In der Tischtennis-Kreisklasse A Tauberbischofsheim zog der TTC Großrinderfeld durch einen Sieg im direkten Vergleich gegen den bisherigen Tabellenführer TTC Oberschüpf und einen weiteren Erfolg an die Tabellenspitze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Minuszählern haben die Oberschüpfer allerdings nach wie vor die etwas besseren Karten hinsichtlich der Meisterschaft.

In den anderen Herrenspielklassen auf der Ebene des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim sind die Würfel hinsichtlich Tabellenplatz eins dagegen schon zuletzt gefallen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kreisliga Tauberbischofsheim

SG Dörlesb./N. – TSV Schweig. 8:8 Dörlesberg/Nassig II: Einzel: Betzel, Eirich, Nätscher, Lang, Anderlik, Dosch, Doppel: Betzel/Nätscher, Eirich/Dosch, Lang/Anderlik, Schweigern: Einzel: Mike Riegler, Swen Riegler, Bröker, Meder, Carmen König, Corinna König, Doppel: M. Riegler/S. Riegler, Bröker/Co. König, Meder/Ca. König – Spielverlauf: 1:0 Betzel/Nätscher, 1:1 – 1:2 M. Riegler/S. Riegler, Meder/Ca. König, 2:2 Betzel, 2:3 M. Riegler, 3:3 Nätscher, 3:4 Bröker, 4:4 Anderlik, 4:5 – 4:6 Ca. König, M. Riegler, 5:6 – 6:6 Eirich, Nätscher, 6:7 Meder, 7:7 Anderlik, 7:8 Co. König, 8:8 Betzel/Nätscher. Vor der Partie bestand für den SG Dörlesberg/Nassig II noch die Gefahr, direkt abzusteigen, und für den TSV Schweigern die minimale Chance, die Klasse zu erhalten. Das Unentschieden belässt die SG in der Kreisliga, der TSV tritt den Gang in die Kreisklasse A an. Bis zum 4:4 spielte kein Team einen sichtbaren Vorsprung heraus. Der TSV ging durch zwei Erfolge mit 6:4 in Front, die SG egalisierte dies ebenso wie weitere knappe Führungen der Gäste. Die Folge war ein leistungsgerechtes Remis. FC Külsh. III – FC Hundh./S. 9:3 Külsheim III: Einzel: Stang, Würzberger, Betz, Hepp, Maier, Düll, Doppel: Stang/Betz, Würzberger/Maier, Hepp/Düll, Hundheim/Steinbach: Einzel: Marcel Münkel, Tobias Hauck, Marco Bischof, Hermann Bischof, Berthold Hauck, Manfred Münkel, Doppel: Mar. Münkel/T. Hauck, M. Bischof/Man. Münkel, H. Bischof/B. Hauck, Spielverlauf: 1:0 – 3:0 Stang/Betz, Würzberger/Maier, Hepp/Düll, 3:1 T. Hauck, 4:1 – 7:1 Würzberger, Betz, Hepp, Maier, 7:2 – 7:3 B. Hauck, Mar. Münkel, 8:3 – 9:3 Würzberger, Betz. TTV Oberl. – TSV Tauberb. II 6:9 Oberlauda: Einzel: Fading, Balbach, Thomas Stolze, Obrecht, Vincent Stolze, Justus Stolze, Doppel: Fading/Balbach, Th. Stolze/Obrecht, V. Stolze/J. Stolze, Tauberbischofsheim II: Einzel: Spang, Fröhlich, Sieron, Arnold, Buchholz, Craciunescu, Doppel: Spang/Sieron, Fröhlich/Craciunescu, Arnold/Buchholz, Spielverlauf: 1:0 Fading/Balbach, 1:1 – 1:2 Spang/Sieron, Arnold/Buchholz, 2:2 Fading, 2:3 Spang, 3:3 Th. Stolze, 3:4 Sieron, 4:4 V. Stolze, 4:5 Buchholz, 5:5 Fading, 5:6 – 5:8 Fröhlich, Sieron, Arnold, 6:8 V. Stolze, 6:9 Craciunescu. ETSV Lauda II – FC Hundh./S. 9:5 Lauda II: Einzel: Slomka, Muhr, Berger, Neuser, Kirschning, Morcher, Doppel: Slomka/Muhr, Berger/Morcher, Neuser/Kirschning, Hundheim/Steinbach: Einzel: Marcel Münkel, Hauck, Bischof, Lutz, Manfred Münkel, Tittel, Doppel: Mar. Münkel/Hauck, Bischof/Tittel, Lutz/Man. Münkel, Spielverlauf: 1:0 Slomka/Muhr, 1:1 Mar. Münkel/Hauck, 2:1 – 3:1 Neuser/Kirschning, Slomka, 3:2 Mar. Münkel, 4:2 – 5:2 Berger, Neuser, 5:3 Tittel, 6:3 Morcher, 6:4 – 6:5 Mar. Münkel, Hauck, 7:5 – 9:5 Berger, Neuser, Kirschning . TTC Bobstadt – ETSV Lauda II 9:6 Bobstadt: Einzel: Seeberger, Christian Behringer, Markus Behringer, Scherer, Throm, Bernd Behringer, Doppel: Seeberger/Chr. Behringer, M. Behringer/Scherer, Throm/B. Behringer, Lauda II: Einzel: Slomka, Muhr, Berger, Tina Neuser, Kirschning, Nick Neuser, Doppel: Slomka/Muhr, Berger/Kirschning, T. Neuser/N. Neuser, Spielverlauf: 1:0 – 4:0 Seeberger/Chr. Behringer, M. Behringer/Scherer, Throm/B. Behringer, Seeberger, 4:1 Slomka, 5:1 M. Behringer, 5:2 – 5:4 Berger, N. Neuser, Kirschning, 6:4 – 8:4 Seeberger, Chr. Behringer, M. Behringer, 8:5 – 8:6 T. Neuser, Kirschning, 9:6 B. Behringer.

Kreisklasse A

TTC Großr. – TTC Obersch. 9:5 Großrinderfeld: Einzel: Schörösch, Stolzenberger, Liebler, Weimert, Horn, Ojeleye, Doppel: Schörösch/Stolzenberger, Liebler/Ojeleye, Weimert/Horn, Oberschüpf: Einzel: Henninger, Gerd Pers, Holzer, Weiland, Manfred Pers, Stäbe, Doppel: Henninger/Holzer, G. Pers/Stäbe, Weiland/M. Pers, Spielverlauf: 1:0 Schörösch/Stolzenberger, 1:1 – 1:2 Henninger/Holzer, Weiland/M. Pers, 2:2 – 6:2 Schörösch, Stolzenberger, Liebler, Weimert, Horn, 6:3 M. Pers, 7:3 Schörösch, 7:4 – 7:5 G. Pers, Holzer, 8:5 – 9:5 Weimert, Horn. In der Begegnung zwischen den beiden Spitzenteams der Kreisklasse A setzte sich der TTC Großrinderfeld durch. Nach den Eingangsdoppeln lagen die Gäste noch mit 2:1 in Führung. In den Einzeln punkteten die Gastgeber zuerst wesentlich häufiger, erspielten sich einen komfortablen 6:2-Vorsprung und behielten diesen bis zum letztlichen 9:5 bei. Alle vier Fünfsatzspiele gingen an den TTC Großrinderfeld, alle vier mit einem 11:9 im Entscheidungssatz. FC Eichel – TTC Oberschüpf 4:9 Eichel: Einzel: Matejka, Dill, Schmitt, Gruber, Wognitsch, Merkert, Doppel: Matejka/Schmitt, Dill/Wognitsch, Gruber/Merkert, Oberschüpf: Einzel: Henninger, Gerd Pers, Holzer, Weiland, Manfred Pers, Stäbe, Doppel: Henninger/Holzer, G. Pers/Stäbe, Weiland/M. Pers, Spielverlauf: 1:0 Matejka/Schmitt, 1:1 – 1:2 Henninger/Holzer, Weiland/M. Pers, 2:2 Matejka, 2:3 – 2:7 Henninger, Weiland, Holzer, Stäbe, M. Pers, 3:7 Matejka, 3:8 G. Pers, 4:8 Schmitt, 4:9 Weiland. TTC Großr. – TSV Tauberb. III 9:7 Großrinderfeld: Einzel: Schörösch, Stolzenberger, Liebler, Weimert, Horn, Kleinhans, Doppel: Schörösch/Stolzenberger, Liebler/Kleinhans, Weimert/Ojeleye, Tauberbischofsheim III: Einzel: Röder, Arnold, Scherer, Henninger, Buchholz, Gruber, Doppel: Arnold/Henninger, Röder/Gruber, Scherer/Buchholz, Spielverlauf: 1:0 – 2:0 Schörösch/Stolzenberger, Liebler/Kleinhans, 2:1 Scherer/Buchholz, 3:1 – 4:1 Schörösch, Stolzenberger, 4:2 – 4:4 Henninger, Scherer, Gruber, 5:4 – 6:4 Kleinhans, Schörösch, 6:5 Arnold, 7:5 – 8:5 Liebler, Weimert, 8:6 – 8:7 Buchholz, Gruber, 9:7 Schörösch/Stolzenberger.

Kreisklasse C

TSV Tauberb. – SG Dörl./N. III 2:6 Spielverlauf: 1:0 Adam/Craciunescu, 1:1 – 1:3 Alletzhäusser/Lang, Lang, Alletzhäusser, 2:3 Düll, 2:4 – 2:6 Lampert, Alletzhäusser, Lang. hpw

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3